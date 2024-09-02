https://ria.ru/20240902/yazyk-1970000430.html

Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке

Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке - РИА Новости, 02.09.2024

Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров уделят особое внимание вопросам расширения образования на русском... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:05

2024-09-02T15:05

2024-09-02T15:05

россия

монголия

владимир путин

юрий ушаков

ухнагийн хурэлсух

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957068689_0:319:2974:1992_1920x0_80_0_0_3cdd6b74d97a3581f2e70b8917a62fbc.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров уделят особое внимание вопросам расширения образования на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отдельное внимание будет уделено вопросам расширения образования на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух