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Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке
Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке - РИА Новости, 02.09.2024
Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров уделят особое внимание вопросам расширения образования на русском... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:05
2024-09-02T15:05
2024-09-02T15:05
россия
монголия
владимир путин
юрий ушаков
ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров уделят особое внимание вопросам расширения образования на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отдельное внимание будет уделено вопросам расширения образования на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
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россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Ухнагийн Хурэлсух
Путин и президент Монголии обсудят расширение образования на русском языке
Ушаков: Путин и Хурэлсух обсудят расширение образования на русском языке