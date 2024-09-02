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Украинские власти сообщили о повторных взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские власти сообщили о повторных взрывах в Харькове
Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале глава местной областной военной администрации Олег РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:36
2024-09-02T22:36
2024-09-02T22:46
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. "Повторные взрывы в Харькове", — написал он.Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрыве в городе. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские власти сообщили о повторных взрывах в Харькове
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о новых взрывах в городе