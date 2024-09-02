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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:08
2024-09-02T22:08
2024-09-02T22:08
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования Киевом - Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы