В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
В Полтавской области после взрывов повреждено промышленное предприятие
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
Как сообщил Пронин, взрывы в регионе прогремели ночью. По его словам, повреждены "административное и производственное здания одного из промышленных предприятий". При этом чиновник не уточнил, где именно оно расположено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.