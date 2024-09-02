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В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 02.09.2024
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08:26 02.09.2024
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В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 02.09.2024
В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:26
2024-09-02T08:26
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полтавская область
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Как сообщил Пронин, взрывы в регионе прогремели ночью. По его словам, повреждены "административное и производственное здания одного из промышленных предприятий". При этом чиновник не уточнил, где именно оно расположено. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Полтавской области после взрывов повреждено промышленное предприятие

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
Как сообщил Пронин, взрывы в регионе прогремели ночью. По его словам, повреждены "административное и производственное здания одного из промышленных предприятий". При этом чиновник не уточнил, где именно оно расположено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении промышленного предприятия
6 июля, 18:51
 
В миреРоссияПолтавская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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