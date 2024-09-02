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В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 02.09.2024

В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:26

2024-09-02T08:26

2024-09-02T08:26

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россия

полтавская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Как сообщил Пронин, взрывы в регионе прогремели ночью. По его словам, повреждены "административное и производственное здания одного из промышленных предприятий". При этом чиновник не уточнил, где именно оно расположено. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240706/povrezhdenie-1957908823.html

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полтавская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины