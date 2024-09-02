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Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП

Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП - РИА Новости, 02.09.2024

Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП

Выплаты в случае гибели и увечья командированных для выполнения работ в новых регионах РФ будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:57

2024-09-02T16:57

2024-09-02T17:10

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выплаты в случае гибели и увечья командированных для выполнения работ в новых регионах РФ будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ был опубликован в понедельник.Путин в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. Согласно документу, в случае гибели лиц из указанных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата 3 миллиона рублей.Новый указ президента расширяет категории лиц, которым полагаются меры поддержки."Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", - говорится в документе.Кроме того, под действие указа теперь попадают физические лица, привлеченные к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшие для непосредственного участия в выполнении работ.Также расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число теперь включены перевозки пассажиров и грузов.

https://ria.ru/20240813/drozdenko--1966038834.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин