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Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП - РИА Новости, 02.09.2024
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16:57 02.09.2024 (обновлено: 17:10 02.09.2024)
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Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП
Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП - РИА Новости, 02.09.2024
Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП
Выплаты в случае гибели и увечья командированных для выполнения работ в новых регионах РФ будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:57
2024-09-02T17:10
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выплаты в случае гибели и увечья командированных для выполнения работ в новых регионах РФ будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ был опубликован в понедельник.Путин в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. Согласно документу, в случае гибели лиц из указанных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата 3 миллиона рублей.Новый указ президента расширяет категории лиц, которым полагаются меры поддержки."Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", - говорится в документе.Кроме того, под действие указа теперь попадают физические лица, привлеченные к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшие для непосредственного участия в выполнении работ.Также расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число теперь включены перевозки пассажиров и грузов.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП

Путин распространил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выплаты в случае гибели и увечья командированных для выполнения работ в новых регионах РФ будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ был опубликован в понедельник.
Путин в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. Согласно документу, в случае гибели лиц из указанных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата 3 миллиона рублей.
Новый указ президента расширяет категории лиц, которым полагаются меры поддержки.
«
"Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", - говорится в документе.
Кроме того, под действие указа теперь попадают физические лица, привлеченные к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшие для непосредственного участия в выполнении работ.
Также расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число теперь включены перевозки пассажиров и грузов.
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