https://ria.ru/20240902/vybory-1970075921.html

ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ

ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ

Еврокомиссия (ЕК) может отложить выдвижение предложения проекта бюджета до федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре 2025 года, сообщает... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:57

2024-09-02T18:57

2024-09-02T18:57

германия

еврокомиссия

politico

евросоюз

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может отложить выдвижение предложения проекта бюджета до федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Европейская Комиссия рассматривает возможность отложить принятие решения касательно семилетнего бюджета в размере 1,2 триллиона евро до национальных выборов в Германии в следующем году... Исполнительная власть ЕС сигнализирует о том, что она может не успеть уложиться в собственный крайний срок в июле 2025 года, чтобы изложить свои запросы на финансирование, и ждать голосования в Германии в конце сентября", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов. Отмечается, что подобная отсрочка позволит ЕК оценить предпочтения нового немецкого правительства по расходам, в том числе касающихся общих денежных долговых обязательств для финансирования европейской обороны - нынешнее правительство Германии выступает против них.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

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германия, еврокомиссия, politico, евросоюз