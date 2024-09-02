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ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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18:57 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vybory-1970075921.html
ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ
ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК) может отложить выдвижение предложения проекта бюджета до федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре 2025 года, сообщает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:57
2024-09-02T18:57
германия
еврокомиссия
politico
евросоюз
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может отложить выдвижение предложения проекта бюджета до федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Европейская Комиссия рассматривает возможность отложить принятие решения касательно семилетнего бюджета в размере 1,2 триллиона евро до национальных выборов в Германии в следующем году... Исполнительная власть ЕС сигнализирует о том, что она может не успеть уложиться в собственный крайний срок в июле 2025 года, чтобы изложить свои запросы на финансирование, и ждать голосования в Германии в конце сентября", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов. Отмечается, что подобная отсрочка позволит ЕК оценить предпочтения нового немецкого правительства по расходам, в том числе касающихся общих денежных долговых обязательств для финансирования европейской обороны - нынешнее правительство Германии выступает против них.
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германия, еврокомиссия, politico, евросоюз
Германия, Еврокомиссия, Politico, Евросоюз
ЕК может отложить проект бюджета до выборов в Германии, пишут СМИ

Politico: ЕК может отложить выдвижение бюджета до федеральных выборов в Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может отложить выдвижение предложения проекта бюджета до федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Европейская Комиссия рассматривает возможность отложить принятие решения касательно семилетнего бюджета в размере 1,2 триллиона евро до национальных выборов в Германии в следующем году... Исполнительная власть ЕС сигнализирует о том, что она может не успеть уложиться в собственный крайний срок в июле 2025 года, чтобы изложить свои запросы на финансирование, и ждать голосования в Германии в конце сентября", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Отмечается, что подобная отсрочка позволит ЕК оценить предпочтения нового немецкого правительства по расходам, в том числе касающихся общих денежных долговых обязательств для финансирования европейской обороны - нынешнее правительство Германии выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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