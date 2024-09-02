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Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах в Азербайджане

Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 02.09.2024

Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, поздравил с победой правящей партии "Yeni... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:18

2024-09-02T18:18

2024-09-02T18:18

в мире

азербайджан

турция

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, поздравил с победой правящей партии "Yeni Azərbaycan" на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах. Правящая партия Азербайджана получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте республики – ред.) по итогам внеочередных парламентских выборов в стране. "Эрдоган поздравил Алиева с победой партии "Yeni Azərbaycan", лидером которой он является, на прошедших в Азербайджане парламентских выборах. Подчеркнув, что результаты выборов свидетельствуют о доверии братского азербайджанского народа к действиям Алиева и его партии, президент Эрдоган сказал, что отрадно, что выборы прошли в демократической обстановке, в мире и спокойствии", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также отметил важность того факта, что "выборы прошли на всех суверенных территориях Азербайджана, в том числе в регионах, впервые после 30 лет освобождённых от оккупации".

https://ria.ru/20240819/aliev-1967086954.html

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в мире, азербайджан, турция, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев