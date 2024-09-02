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"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.09.2024
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11:14 02.09.2024 (обновлено: 12:35 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/vsu-1969924203.html
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.09.2024
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
Положение ВСУ на востоке Украины стало критическим и продолжает ухудшаться, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:14
2024-09-02T12:35
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Положение ВСУ на востоке Украины стало критическим и продолжает ухудшаться, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.&quot;Ситуация на фронте в Восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться. &lt;…&gt; У украинской армии полно проблем, которые сейчас решить невозможно&quot;, — указал корреспондент.Как отметил журналист, украинские подразделения на востоке страны сталкиваются с недостатком солдат, к тому же хорошо обученных, некомплектностью командиров, а также нехваткой западной поддержки в виде оружия и боеприпасов.Он также подчеркнул, что у солдат ВСУ в этой части страны больше не наблюдается "подъема морального духа", вызванного операцией в Курской области.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
https://ria.ru/20240901/kombat-1969830287.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Германия, Вооруженные силы Украины, Политика
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

Журналист Репке: положение ВСУ на востоке Украины ухудшается

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Положение ВСУ на востоке Украины стало критическим и продолжает ухудшаться, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
«

"Ситуация на фронте в Восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться. <…> У украинской армии полно проблем, которые сейчас решить невозможно", — указал корреспондент.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Вчера, 16:38
Как отметил журналист, украинские подразделения на востоке страны сталкиваются с недостатком солдат, к тому же хорошо обученных, некомплектностью командиров, а также нехваткой западной поддержки в виде оружия и боеприпасов.
Он также подчеркнул, что у солдат ВСУ в этой части страны больше не наблюдается "подъема морального духа", вызванного операцией в Курской области.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.
ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
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