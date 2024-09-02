https://ria.ru/20240902/vsu-1969891554.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 02.09.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала в поселке Дубовое Белгородского района в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в поселке Дубовое Белгородского района в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Утром в понедельник губернатор информировал, что система ПВО сработала над Белгородом, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Из-за сложно оперативной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут. "Уточненная информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в поселке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в посёлке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в 5 многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены еще четыре машины. В поселке Майский выбиты окна и посечен забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html

https://ria.ru/20240901/obstrel-1969830761.html

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белгородский район

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)