https://ria.ru/20240902/volontery-1970093752.html

Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ

Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.09.2024

Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ

Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:43

2024-09-02T20:43

2024-09-02T20:43

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, следует из постановления правительства РФ. Соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях участия добровольцев и волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это положение было утверждено постановлением правительства от 25 декабря 2019 года. Кабмин нынешним постановлением расширил перечень работ, в которых могут участвовать добровольцы, дополнив его еще одним пунктом: "работы по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны". Как следует из документа, такие работы будут проводиться в упрощенном порядке, утверждаемом министерством культуры РФ.

https://ria.ru/20240429/volontery-1943027741.html

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