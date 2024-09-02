Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/volontery-1970093752.html
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.09.2024
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ
Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:43
2024-09-02T20:43
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946922089_0:0:2902:1633_1920x0_80_0_0_f42f56571441d7f1473b9a8f35fc0192.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, следует из постановления правительства РФ. Соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях участия добровольцев и волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это положение было утверждено постановлением правительства от 25 декабря 2019 года. Кабмин нынешним постановлением расширил перечень работ, в которых могут участвовать добровольцы, дополнив его еще одним пунктом: "работы по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны". Как следует из документа, такие работы будут проводиться в упрощенном порядке, утверждаемом министерством культуры РФ.
https://ria.ru/20240429/volontery-1943027741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946922089_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_fc9a28f943c42675212ae92014a4a5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ

Волонтеров смогут привлекать к ремонту памятников, увековечивающих память о ВОВ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкВолонтеры
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Волонтеры . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, следует из постановления правительства РФ.
Соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях участия добровольцев и волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это положение было утверждено постановлением правительства от 25 декабря 2019 года.
Кабмин нынешним постановлением расширил перечень работ, в которых могут участвовать добровольцы, дополнив его еще одним пунктом: "работы по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны".
Как следует из документа, такие работы будут проводиться в упрощенном порядке, утверждаемом министерством культуры РФ.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Волонтеры ВДНХ помогли провести более 350 мероприятий за три года
29 апреля, 13:58
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала