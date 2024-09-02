https://ria.ru/20240902/volontery-1970093752.html
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.09.2024
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ
Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:43
2024-09-02T20:43
2024-09-02T20:43
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, следует из постановления правительства РФ. Соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях участия добровольцев и волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это положение было утверждено постановлением правительства от 25 декабря 2019 года. Кабмин нынешним постановлением расширил перечень работ, в которых могут участвовать добровольцы, дополнив его еще одним пунктом: "работы по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны". Как следует из документа, такие работы будут проводиться в упрощенном порядке, утверждаемом министерством культуры РФ.
https://ria.ru/20240429/volontery-1943027741.html
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россия
Волонтеры смогут участвовать в ремонте объектов, связанных с ВОВ
Волонтеров смогут привлекать к ремонту памятников, увековечивающих память о ВОВ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Волонтеров в России смогут привлекать к ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, следует из постановления правительства РФ.
Соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях участия добровольцев и волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это положение было утверждено постановлением правительства от 25 декабря 2019 года.
Кабмин нынешним постановлением расширил перечень работ, в которых могут участвовать добровольцы, дополнив его еще одним пунктом: "работы по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны".
Как следует из документа, такие работы будут проводиться в упрощенном порядке, утверждаемом министерством культуры РФ.