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Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы - РИА Новости, 02.09.2024
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15:49 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы - РИА Новости, 02.09.2024
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы
Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:49
2024-09-02T15:49
происшествия
советский
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от военной службы, сообщает Нижегородский районный суд. "В ходе предварительного следствия установлено, что Хусиянов задержан непосредственно после совершения им коррупционного преступления, направленного на совершение незаконных действий по освобождению гражданина от военной службы по призыву. Кроме этого, в ходе предварительного следствия подтверждена причастность Хусиянова к получению в составе группы лиц по предварительному сговору взяток от граждан за освобождение их от военной службы по призыву на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении. В отношении военкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору). "Нижегородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу военному комиссару Советского и Нижегородского районов Хусиянову Анвяру Абдуловичу… на срок 2 месяца по 27 октября 2024 года включительно", - отмечается в сообщении. В удовлетворении ходатайства обвиняемого Хусиянова и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано. Постановление суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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происшествия, советский , россия, нижний новгород
Происшествия, Советский , Россия, Нижний Новгород
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы

Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от военной службы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от военной службы, сообщает Нижегородский районный суд.
«
"В ходе предварительного следствия установлено, что Хусиянов задержан непосредственно после совершения им коррупционного преступления, направленного на совершение незаконных действий по освобождению гражданина от военной службы по призыву. Кроме этого, в ходе предварительного следствия подтверждена причастность Хусиянова к получению в составе группы лиц по предварительному сговору взяток от граждан за освобождение их от военной службы по призыву на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении.
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В отношении военкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
«
"Нижегородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу военному комиссару Советского и Нижегородского районов Хусиянову Анвяру Абдуловичу… на срок 2 месяца по 27 октября 2024 года включительно", - отмечается в сообщении.
В удовлетворении ходатайства обвиняемого Хусиянова и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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