Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от военной службы
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от военной службы, сообщает Нижегородский районный суд.
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"В ходе предварительного следствия установлено, что Хусиянов задержан непосредственно после совершения им коррупционного преступления, направленного на совершение незаконных действий по освобождению гражданина от военной службы по призыву. Кроме этого, в ходе предварительного следствия подтверждена причастность Хусиянова к получению в составе группы лиц по предварительному сговору взяток от граждан за освобождение их от военной службы по призыву на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении.
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В отношении военкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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"Нижегородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу военному комиссару Советского и Нижегородского районов Хусиянову Анвяру Абдуловичу… на срок 2 месяца по 27 октября 2024 года включительно", - отмечается в сообщении.
В удовлетворении ходатайства обвиняемого Хусиянова и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.
Постановление суда в законную силу не вступило.