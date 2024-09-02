https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html

Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы

Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы - РИА Новости, 02.09.2024

Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы

Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:49

2024-09-02T15:49

2024-09-02T15:49

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов заключен под стражу за то, что брал взятки от граждан за освобождение от военной службы, сообщает Нижегородский районный суд. "В ходе предварительного следствия установлено, что Хусиянов задержан непосредственно после совершения им коррупционного преступления, направленного на совершение незаконных действий по освобождению гражданина от военной службы по призыву. Кроме этого, в ходе предварительного следствия подтверждена причастность Хусиянова к получению в составе группы лиц по предварительному сговору взяток от граждан за освобождение их от военной службы по призыву на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении. В отношении военкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору). "Нижегородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу военному комиссару Советского и Нижегородского районов Хусиянову Анвяру Абдуловичу… на срок 2 месяца по 27 октября 2024 года включительно", - отмечается в сообщении. В удовлетворении ходатайства обвиняемого Хусиянова и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано. Постановление суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

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происшествия, советский , россия, нижний новгород