https://ria.ru/20240902/vladivostok-1969894337.html

Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ

Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024

Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ

Меры безопасности усилили на дорогах и объектах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:40

2024-09-02T08:40

2024-09-02T08:40

владивосток

находка

русский (остров)

гибдд мвд рф

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилили на дорогах и объектах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости. На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с воскресенья дежурит большое количество экипажей ГИБДД, саперы со служебными собаками проверяют мосты и обочины. В городе также дежурит полиция, сотрудники ДПС останавливают грузовики, которым в дни ВЭФ запрещён въезд в центр. На территории ДВФУ, где пройдут основные мероприятия форума, работают саперы и кинологи с собаками. В кампусе установлен пропускной режим. Парковка вдоль дороги на острове Русском запрещена. Как сообщают краевые власти, во время проведения Восточного экономического форума на нескольких региональных дорогах вводится запрет на движение тяжелых грузовых машин и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Это трасса Артем – Находка, подъезд к аэропорту Владивостока, подъезд к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи, трассы Владивосток – Находка – порт Восточный, поселок Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка, поселок Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка – бухта Патрокл (участок с 18 по 19 километры), низководный мост (эстакада) – полуостров Де-Фриз – Седанка (участок с 14 по 18 километры), подъезд к Владивостоку от дороги Хабаровск – Владивосток. Также со 2 по 6 сентября по этим трассам круглосуточно запрещается проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. Кроме этого, с 3 по 6 сентября с 7.00 до 22.00 (00.00 до 15.00 мск) запрещается движение через Золотой мост грузовых автомобилей весом более 5 тонн. Движение машин, перевозящих опасные грузы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, через Золотой мост запрещено все дни с 3 по 6 сентября круглосуточно. ВЭФ-2024 пройдёт во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230912/vladivostok-1895783573.html

https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html

https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html

владивосток

находка

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, находка, русский (остров), гибдд мвд рф, дальневосточный федеральный университет