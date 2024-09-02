https://ria.ru/20240902/vladivostok-1969891203.html

Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года

Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года - РИА Новости, 02.09.2024

Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года

Ключевой инвестиционный пул застройщиков города-спутника Владивостока сформируют до конца 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости накануне Восточного... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:16

экономика

владивосток

дальний восток

арктика

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ключевой инвестиционный пул застройщиков города-спутника Владивостока сформируют до конца 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Как и планировалось это будет не один инвестор, а группа, в которую войдут ведущие застройщики страны. Полностью сформируем этот инвестиционный пул до конца года. Нам важно сбалансировать процесс – первый, опережающий шаг, должно сделать государство. Надо обеспечить инвесторам необходимые условия, провести инженерную подготовку, укрепить берег будущей набережной, подвести инфраструктуру", - сказал Чекунков. По его словам, интерес к участию в строительстве достаточное большой, Минвостокразвития получило несколько заявок, которые сейчас дорабатываются с учетом масштаба проекта. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240831/vladivostok-1969687127.html

https://ria.ru/20240830/razvitie-1969372660.html

владивосток

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владивосток, дальний восток, арктика, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)