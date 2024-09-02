Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года
В Минвостокразвития рассказали об интересе к проекту спутника Владивостока
Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ключевой инвестиционный пул застройщиков города-спутника Владивостока сформируют до конца 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Как и планировалось это будет не один инвестор, а группа, в которую войдут ведущие застройщики страны. Полностью сформируем этот инвестиционный пул до конца года. Нам важно сбалансировать процесс – первый, опережающий шаг, должно сделать государство. Надо обеспечить инвесторам необходимые условия, провести инженерную подготовку, укрепить берег будущей набережной, подвести инфраструктуру", - сказал Чекунков.
По его словам, интерес к участию в строительстве достаточное большой, Минвостокразвития получило несколько заявок, которые сейчас дорабатываются с учетом масштаба проекта.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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