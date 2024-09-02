https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО
Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:19
2024-09-02T02:19
2024-09-02T03:05
россия
владивосток
приморский край
александр хинштейн
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают деньги.В краевом главке МВД сообщили, что в дежурную часть ОМВД России "Хасанский" обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью."Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2", — рассказали в ведомстве.Проводится проверка, по ее результатам будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.Как сообщили накануне в Следственном комитете, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.Ранее ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html
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россия, владивосток, приморский край, александр хинштейн, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия
Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Хинштейн, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Единая Россия
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО