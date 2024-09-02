https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:19

2024-09-02T02:19

2024-09-02T03:05

россия

владивосток

приморский край

александр хинштейн

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают деньги.В краевом главке МВД сообщили, что в дежурную часть ОМВД России "Хасанский" обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью."Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2", — рассказали в ведомстве.Проводится проверка, по ее результатам будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.Как сообщили накануне в Следственном комитете, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.Ранее ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".

https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html

https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html

https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html

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россия, владивосток, приморский край, александр хинштейн, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия