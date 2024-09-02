Рейтинг@Mail.ru
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 02.09.2024 (обновлено: 03:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО
Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:19
2024-09-02T03:05
россия
владивосток
приморский край
александр хинштейн
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938650382_0:224:3113:1975_1920x0_80_0_0_bfba88bfc3f2e170024adaab2a2f355d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают деньги.В краевом главке МВД сообщили, что в дежурную часть ОМВД России "Хасанский" обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью."Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2", — рассказали в ведомстве.Проводится проверка, по ее результатам будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.Как сообщили накануне в Следственном комитете, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.Ранее ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938650382_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3e3046ca113816943675fa104101871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, приморский край, александр хинштейн, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия
Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Хинштейн, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Единая Россия
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана СВО, который до этого сообщал, что у него вымогают деньги.
В краевом главке МВД сообщили, что в дежурную часть ОМВД России "Хасанский" обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью.
«
"Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2", — рассказали в ведомстве.
Проводится проверка, по ее результатам будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО
23 августа, 23:52
Как сообщили накануне в Следственном комитете, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.
Ранее ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани
23 июля, 08:00
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.
Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО
23 августа, 23:52
 
РоссияВладивостокПриморский крайАлександр ХинштейнАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала