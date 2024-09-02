https://ria.ru/20240902/vef-1969977461.html

Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ

Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024

Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ

Подготовка к Восточному экономическому форуму, который откроется 3 сентября, завершается в кампусе Дальневосточного федерального университета, передает... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:53

2024-09-02T13:53

2024-09-02T14:14

экономика

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Подготовка к Восточному экономическому форуму, который откроется 3 сентября, завершается в кампусе Дальневосточного федерального университета, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на площадку открыли в понедельник вечером. Участникам форума для прохода нужно иметь активированный бейдж и пройти досмотр. На площадке завершаются последние приготовления, стенды всех участников форума уже построены. Представлены стенды министерств и ведомств, в том числе Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Готовится к открытию объединенный стенд Wildberries и Russ. Будут работать стенды крупнейших корпораций. В частности, на стенде ВЭБа в течение форума будут проходить различные дискуссионные мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей. Павильон "Новатэка" расположен на улице перед входом в кампус. Для гостей форума традиционно будет работать ресторан "Рыбный дом" Росрыболовства, в нем также идут последние приготовления. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html

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владивосток

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подготовка к ВЭФ во Владивостоке Подготовка к ВЭФ, который стартует третьего сентября, завершается во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости 2024-09-02T13:53 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)