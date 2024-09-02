https://ria.ru/20240902/vef-1969977461.html
Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ
Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ
Подготовка к Восточному экономическому форуму, который откроется 3 сентября, завершается в кампусе Дальневосточного федерального университета, передает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:53
2024-09-02T13:53
2024-09-02T14:14
экономика
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969970612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fb14532904e8bb92401a7ccdaffbe35.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Подготовка к Восточному экономическому форуму, который откроется 3 сентября, завершается в кампусе Дальневосточного федерального университета, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на площадку открыли в понедельник вечером. Участникам форума для прохода нужно иметь активированный бейдж и пройти досмотр. На площадке завершаются последние приготовления, стенды всех участников форума уже построены. Представлены стенды министерств и ведомств, в том числе Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Готовится к открытию объединенный стенд Wildberries и Russ. Будут работать стенды крупнейших корпораций. В частности, на стенде ВЭБа в течение форума будут проходить различные дискуссионные мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей. Павильон "Новатэка" расположен на улице перед входом в кампус. Для гостей форума традиционно будет работать ресторан "Рыбный дом" Росрыболовства, в нем также идут последние приготовления. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969970612_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_c5e9504fc67d96e72d6ef7f58939d40d.jpg
Подготовка к ВЭФ во Владивостоке
Подготовка к ВЭФ, который стартует третьего сентября, завершается во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости
2024-09-02T13:53
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ
В кампусе Дальневосточного федерального университета завершают подготовку к ВЭФ