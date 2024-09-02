https://ria.ru/20240902/uzbekistan-1969900548.html

Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном

Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном - РИА Новости, 02.09.2024

Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном

Шаги Узбекистана по укреплению двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества высоко ценят в России, заявил посол РФ в республике Олег РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:33

2024-09-02T09:33

2024-09-02T09:35

узбекистан

россия

владимир путин

снг

шос

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948969086_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_0a459345554b406d5efa0403e7150268.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен – РИА Новости. Шаги Узбекистана по укреплению двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества высоко ценят в России, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. "В России высоко ценят шаги по укреплению обращенного в будущее всестороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами и народами", - сказал Мальгинов в интервью агентству "Дунё" узбекистанского МИД по случаю празднования в Узбекистане 1 сентября Дня Независимости. Дипломат отметил, что наглядным примером поступательно развивающихся связей между Россией и Узбекистаном стал знаковый визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае. "Подписанные в его ходе документы открыли новые горизонты для развития связей на благо народов наших стран", - отметил Мальгинов. По оценке посла, российско-узбекские отношения также успешно развиваются в рамках СНГ, ШОС, ООН и других международных площадок. "Сегодня Узбекистан пользуется авторитетом на международной арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки", - добавил Мальгинов.

https://ria.ru/20240815/putin-1966360684.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, владимир путин, снг, шос, оон