https://ria.ru/20240902/uzbekistan-1969900548.html
Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном
Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном - РИА Новости, 02.09.2024
Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном
Шаги Узбекистана по укреплению двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества высоко ценят в России, заявил посол РФ в республике Олег РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:33
2024-09-02T09:33
2024-09-02T09:35
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ТАШКЕНТ, 2 сен – РИА Новости. Шаги Узбекистана по укреплению двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества высоко ценят в России, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. "В России высоко ценят шаги по укреплению обращенного в будущее всестороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами и народами", - сказал Мальгинов в интервью агентству "Дунё" узбекистанского МИД по случаю празднования в Узбекистане 1 сентября Дня Независимости. Дипломат отметил, что наглядным примером поступательно развивающихся связей между Россией и Узбекистаном стал знаковый визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае. "Подписанные в его ходе документы открыли новые горизонты для развития связей на благо народов наших стран", - отметил Мальгинов. По оценке посла, российско-узбекские отношения также успешно развиваются в рамках СНГ, ШОС, ООН и других международных площадок. "Сегодня Узбекистан пользуется авторитетом на международной арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки", - добавил Мальгинов.
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узбекистан, россия, владимир путин, снг, шос, оон
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, СНГ, ШОС, ООН
Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном
Посол Мальгинов: в РФ высоко ценят шаги Узбекистана по укреплению сотрудничества
ТАШКЕНТ, 2 сен – РИА Новости. Шаги Узбекистана по укреплению двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества высоко ценят в России, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов.
"В России высоко ценят шаги по укреплению обращенного в будущее всестороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами и народами", - сказал Мальгинов в интервью агентству "Дунё" узбекистанского МИД по случаю празднования в Узбекистане 1 сентября Дня Независимости.
Дипломат отметил, что наглядным примером поступательно развивающихся связей между Россией и Узбекистаном стал знаковый визит президента РФ Владимира Путина
в Узбекистан в мае.
"Подписанные в его ходе документы открыли новые горизонты для развития связей на благо народов наших стран", - отметил Мальгинов.
По оценке посла, российско-узбекские отношения также успешно развиваются в рамках СНГ
, ШОС
, ООН
и других международных площадок.
"Сегодня Узбекистан пользуется авторитетом на международной арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки", - добавил Мальгинов.