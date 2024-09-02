https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001159.html

Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков

Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.09.2024

Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков

Россия придает особое значение развитию отношений с Монголией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:08

2024-09-02T15:08

2024-09-02T15:08

россия

монголия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия придает особое значение развитию отношений с Монголией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отмечу, что Россией придается большое значение развитию отношений с Монголией", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

россия

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2024

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россия, монголия, юрий ушаков, владимир путин