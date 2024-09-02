https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001159.html
Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков
Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.09.2024
Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков
Россия придает особое значение развитию отношений с Монголией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:08
2024-09-02T15:08
2024-09-02T15:08
россия
монголия
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия придает особое значение развитию отношений с Монголией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отмечу, что Россией придается большое значение развитию отношений с Монголией", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html
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россия, монголия, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Монголия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков
Ушаков: Россия придает особое значение развитию отношений с Монголией