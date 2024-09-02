https://ria.ru/20240902/ushakov-1970000577.html

Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог

Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог - РИА Новости, 02.09.2024

Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог

Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог на высшем уровне, развиваются контакты и по линии правительств, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:06

2024-09-02T15:06

2024-09-02T15:06

россия

монголия

юрий ушаков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог на высшем уровне, развиваются контакты и по линии правительств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы поддерживаем активный политический диалог на высшем уровне... Развиваются контакты и по линии правительств, сотрудничество осуществляется между законодательными органами, по линии министерств, ведомств, монгольские представители, бизнесмены регулярно участвуют в мероприятиях Восточного и Петербургского экономических форумов", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, монголия, юрий ушаков, владимир путин, политика