https://ria.ru/20240902/ushakov-1970000577.html
Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог
Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог
Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог на высшем уровне, развиваются контакты и по линии правительств, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:06
2024-09-02T15:06
2024-09-02T15:06
россия
монголия
юрий ушаков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог на высшем уровне, развиваются контакты и по линии правительств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы поддерживаем активный политический диалог на высшем уровне... Развиваются контакты и по линии правительств, сотрудничество осуществляется между законодательными органами, по линии министерств, ведомств, монгольские представители, бизнесмены регулярно участвуют в мероприятиях Восточного и Петербургского экономических форумов", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, юрий ушаков, владимир путин, политика
Россия, Монголия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Политика
Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог
Ушаков: Россия и Монголия поддерживают политический диалог на высшем уровне
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог на высшем уровне, развиваются контакты и по линии правительств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы поддерживаем активный политический диалог на высшем уровне... Развиваются контакты и по линии правительств, сотрудничество осуществляется между законодательными органами, по линии министерств, ведомств, монгольские представители, бизнесмены регулярно участвуют в мероприятиях Восточного и Петербургского экономических форумов", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин
3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.