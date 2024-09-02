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Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Улан-Удэ
Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Улан-Удэ - РИА Новости, 02.09.2024
Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Улан-Удэ
В Улан-Удэ установили личность 12-летнего подростка, гулявшего около школы с игрушечным автоматом, сообщила пресс-служба МВД Бурятии. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:22
2024-09-02T11:22
2024-09-02T12:10
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 2 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ установили личность 12-летнего подростка, гулявшего около школы с игрушечным автоматом, сообщила пресс-служба МВД Бурятии. По данным полиции, в понедельник родители учеников школы №17 Улан-Удэ заметили у учебного заведения неизвестного мальчика в черном с предметом, похожим на автомат. "Сотрудники полиции установили личность юного улан-удэнца, который был замечен на улице 2 сентября с предметом, конструктивно схожим с автоматом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение неустановленного лица и опросили его. Им оказался ученик 6-го класса", - говорится в сообщении. По данным полиции, 12-летний мальчик после линейки в школе переоделся в страйкбольное обмундирование и с пластмассовым игрушечным автоматом пошел в школу за другом, с которым хотел провести время. По словам подростка, он "не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред". По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240724/polsha-1961664757.html
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происшествия, улан-удэ
Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Улан-Удэ
В Улан-Удэ нашли подростка, гулявшего с игрушечным автоматом возле школы
УЛАН-УДЭ, 2 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ установили личность 12-летнего подростка, гулявшего около школы с игрушечным автоматом, сообщила пресс-служба МВД Бурятии.
По данным полиции, в понедельник родители учеников школы №17 Улан-Удэ заметили у учебного заведения неизвестного мальчика в черном с предметом, похожим на автомат.
"Сотрудники полиции установили личность юного улан-удэнца, который был замечен на улице 2 сентября с предметом, конструктивно схожим с автоматом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение неустановленного лица и опросили его. Им оказался ученик 6-го класса", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 12-летний мальчик после линейки в школе переоделся в страйкбольное обмундирование и с пластмассовым игрушечным автоматом пошел в школу за другом, с которым хотел провести время. По словам подростка, он "не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред".
По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.