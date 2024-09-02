https://ria.ru/20240902/uchebnyy_god-1969867745.html

У школьников и студентов начинается новый учебный год

У школьников и студентов начинается новый учебный год - РИА Новости, 02.09.2024

У школьников и студентов начинается новый учебный год

Школьники и студенты в понедельник пойдут в образовательные учреждения России, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, за парты в этом году сядут около... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:05

2024-09-02T00:05

2024-09-02T00:05

россия

белгородская область

курская область

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

день знаний

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьники и студенты в понедельник пойдут в образовательные учреждения России, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, за парты в этом году сядут около 26,8 миллиона учащихся, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники. Ведомства создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысячах образовательных организаций по всей стране. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок. Контролируется ситуация по началу учебного года в приграничных регионах России. В зоне особого внимания находится 31 вуз, где обучаются более 109 тысяч студентов. В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в университеты, учащихся из пострадавших районов РФ заселяли в общежития в приоритетном порядке. В ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, порядка 200 школ продолжат работать очно. Также не менее 114 общеобразовательных учреждений приграничных регионов РФ начнут учебный год в дистанционном формате. В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение". Также ученики не смогут пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. С 1 сентября студенты неисторических специальностей начнут учить историю России по новому учебнику. За неделю до начала учебного года он был направлен в электронном виде во все вузы страны для использования в учебном процессе. Кроме того, размер ряда именных стипендий увеличится с 5 до 15 тысяч рублей. Ежемесячно их будут получать 10 студентов вузов. Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

https://ria.ru/20240901/shkola-1969726810.html

https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, белгородская область, курская область, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, день знаний, общество