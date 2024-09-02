Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/turoperatory-1970092963.html
Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines
Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024
Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines
Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:36
2024-09-02T20:36
анталья (провинция)
москва
россия
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее в понедельник ассоциация. В Росавиации позже говорили РИА Новости, что авиакомпания близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ. "Туроператоры находятся на связи с туристами, но именно массовых жалоб не поступает, поскольку в основном сдвиги в расписании незначительные. Авиакомпания Turkish Airlines предоставляет пассажирам еду и отели в зависимости от времени ожидания", - сообщили в АТОР. Там добавили, что задержки рейсов Turkish Airlines, вылетающих из Москвы, сокращаются. "Во второй половине дня 2 сентября, согласно табло аэропорта Внуково, рейсы Turkish Airlines в Анталью, Даламан и Стамбул вылетают с задержкой от 15 минут до 5 часов. Рейсы TK 212, TK 3957 и TK 3965 в Анталью, вылетающие 3 сентября, могут задержаться от 25 до 45 минут", - сообщили в АТОР. Там добавили, что рейсы в Анталью, задержанные надолго: TK 3957 (9 часов), TK 6897 (7 часов) и TK 3967 (на 6 часов) – вылетели из Москвы. "С задержками прибывают и рейсы из аэропортов Турции во "Внуково", - указали в АТОР. "Сбои связаны, в том числе, с временным закрытием "Внуково" 1 сентября, когда часть самолетов перенаправили в "Шереметьево" и "Пулково". Объем перевозки из "Внуково" Turkish Airlines значительный, поэтому и сложности - самые заметные", - пояснили в ассоциации.
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1970078228.html
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html
анталья (провинция)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c417eff76f9a896aeaec0c4aaa89797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), москва, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт)
Анталья (провинция), Москва, Россия, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт)
Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines

АТОР: массовых жалоб от россиян на задержки рейсов Turkish Airlines не поступает

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее в понедельник ассоциация. В Росавиации позже говорили РИА Новости, что авиакомпания близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Вчера, 19:08
«
"Туроператоры находятся на связи с туристами, но именно массовых жалоб не поступает, поскольку в основном сдвиги в расписании незначительные. Авиакомпания Turkish Airlines предоставляет пассажирам еду и отели в зависимости от времени ожидания", - сообщили в АТОР.
Там добавили, что задержки рейсов Turkish Airlines, вылетающих из Москвы, сокращаются. "Во второй половине дня 2 сентября, согласно табло аэропорта Внуково, рейсы Turkish Airlines в Анталью, Даламан и Стамбул вылетают с задержкой от 15 минут до 5 часов. Рейсы TK 212, TK 3957 и TK 3965 в Анталью, вылетающие 3 сентября, могут задержаться от 25 до 45 минут", - сообщили в АТОР.
Там добавили, что рейсы в Анталью, задержанные надолго: TK 3957 (9 часов), TK 6897 (7 часов) и TK 3967 (на 6 часов) – вылетели из Москвы. "С задержками прибывают и рейсы из аэропортов Турции во "Внуково", - указали в АТОР.
"Сбои связаны, в том числе, с временным закрытием "Внуково" 1 сентября, когда часть самолетов перенаправили в "Шереметьево" и "Пулково". Объем перевозки из "Внуково" Turkish Airlines значительный, поэтому и сложности - самые заметные", - пояснили в ассоциации.
Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Вчера, 13:43
 
Анталья (провинция)МоскваРоссияTurkish AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала