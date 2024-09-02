Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines
АТОР: массовых жалоб от россиян на задержки рейсов Turkish Airlines не поступает
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее в понедельник ассоциация. В Росавиации позже говорили РИА Новости, что авиакомпания близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ.
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"Туроператоры находятся на связи с туристами, но именно массовых жалоб не поступает, поскольку в основном сдвиги в расписании незначительные. Авиакомпания Turkish Airlines предоставляет пассажирам еду и отели в зависимости от времени ожидания", - сообщили в АТОР.
Там добавили, что задержки рейсов Turkish Airlines, вылетающих из Москвы, сокращаются. "Во второй половине дня 2 сентября, согласно табло аэропорта Внуково, рейсы Turkish Airlines в Анталью, Даламан и Стамбул вылетают с задержкой от 15 минут до 5 часов. Рейсы TK 212, TK 3957 и TK 3965 в Анталью, вылетающие 3 сентября, могут задержаться от 25 до 45 минут", - сообщили в АТОР.
Там добавили, что рейсы в Анталью, задержанные надолго: TK 3957 (9 часов), TK 6897 (7 часов) и TK 3967 (на 6 часов) – вылетели из Москвы. "С задержками прибывают и рейсы из аэропортов Турции во "Внуково", - указали в АТОР.
"Сбои связаны, в том числе, с временным закрытием "Внуково" 1 сентября, когда часть самолетов перенаправили в "Шереметьево" и "Пулково". Объем перевозки из "Внуково" Turkish Airlines значительный, поэтому и сложности - самые заметные", - пояснили в ассоциации.