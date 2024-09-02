https://ria.ru/20240902/turoperatory-1970092963.html

Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines

Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024

Туроператоры не получали массовых жалоб на задержки рейсов Turkish Airlines

Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:36

2024-09-02T20:36

2024-09-02T20:36

анталья (провинция)

москва

россия

turkish airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Массовых жалоб от российских туристов из-за задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines не поступает, задержки сокращаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее в понедельник ассоциация. В Росавиации позже говорили РИА Новости, что авиакомпания близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ. "Туроператоры находятся на связи с туристами, но именно массовых жалоб не поступает, поскольку в основном сдвиги в расписании незначительные. Авиакомпания Turkish Airlines предоставляет пассажирам еду и отели в зависимости от времени ожидания", - сообщили в АТОР. Там добавили, что задержки рейсов Turkish Airlines, вылетающих из Москвы, сокращаются. "Во второй половине дня 2 сентября, согласно табло аэропорта Внуково, рейсы Turkish Airlines в Анталью, Даламан и Стамбул вылетают с задержкой от 15 минут до 5 часов. Рейсы TK 212, TK 3957 и TK 3965 в Анталью, вылетающие 3 сентября, могут задержаться от 25 до 45 минут", - сообщили в АТОР. Там добавили, что рейсы в Анталью, задержанные надолго: TK 3957 (9 часов), TK 6897 (7 часов) и TK 3967 (на 6 часов) – вылетели из Москвы. "С задержками прибывают и рейсы из аэропортов Турции во "Внуково", - указали в АТОР. "Сбои связаны, в том числе, с временным закрытием "Внуково" 1 сентября, когда часть самолетов перенаправили в "Шереметьево" и "Пулково". Объем перевозки из "Внуково" Turkish Airlines значительный, поэтому и сложности - самые заметные", - пояснили в ассоциации.

https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1970078228.html

https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), москва, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт)