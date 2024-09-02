https://ria.ru/20240902/trava-1970054120.html
В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода
В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода - РИА Новости, 02.09.2024
В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода
Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:25
2024-09-02T17:25
2024-09-02T17:25
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волгодонск
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природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск", - сказал он, уточнив, что горит трава на площади 350 квадратных метров. Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.
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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Россия, Природные пожары в России
В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода
В Волгодонске Ростовской области загорелась трава в районе химзавода