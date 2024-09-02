https://ria.ru/20240902/trava-1970054120.html

В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода

В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода - РИА Новости, 02.09.2024

В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода

Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:25

2024-09-02T17:25

2024-09-02T17:25

происшествия

волгодонск

ростовская область

россия

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск", - сказал он, уточнив, что горит трава на площади 350 квадратных метров. Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20240827/pozhar-1968806476.html

волгодонск

ростовская область

россия

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2024

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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, природные пожары в россии