https://ria.ru/20240902/toplivo-1969885945.html

Эксперт назвал способ стабилизировать цены на топливо в России

Эксперт назвал способ стабилизировать цены на топливо в России - РИА Новости, 02.09.2024

Эксперт назвал способ стабилизировать цены на топливо в России

Сокращение издержек нефтяников, в том числе снижение тарифных ставок РЖД, привело бы к стабилизации топливных цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:41

2024-09-02T06:41

2024-09-02T06:41

экономика

россия

ржд

аи-98

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сокращение издержек нефтяников, в том числе снижение тарифных ставок РЖД, привело бы к стабилизации топливных цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. Рост цен на топливо в рознице продолжает замедляться. Согласно данным Росстата, на неделе с 20 по 26 августа цены на бензин выросли на 0,2%, а на дизельное топливо - на 0,1%. Это ниже уровня месячной давности: в период с 16 по 22 июля стоимость бензина и дизтоплива на АЗС выросла на 0,6% и 0,3% соответственно. Минэнерго прокомментировало РИА Новости, что цены формируются под комплексным влиянием факторов, начиная от сезона и заканчивая конъюнктурой рынка, при этом в преддверии осеннего сезона сформированы достаточные запасы топлива. Однако, по мнению Терешкина, "очагом кризиса" все еще остается сегмент высокооктанового бензина. Так, прирост цен на марку Аи-98 в период с 20 по 26 августа достиг 0,9%. "Сказывается ущерб инфраструктуре НПЗ и связанное с ним сокращение производства бензина. Свою роль играют и потери нефтяников от простоев НПЗ, в том числе из-за санкций на поставку оборудования для нефтепереработки: по итогам первой половины года баланс прибылей и убытков российских НПЗ сократился на 21,3% (год к году), до 1,44 триллиона рублей", - объяснил эксперт. Это подталкивает нефтяников к повышению оптовых цен, что затем отражается в рознице. "Поэтому шаги по поддержке нефтяников нужно дополнить мерами, которые бы снижали издержки при производстве и сбыте нефтепродуктов. Сюда, в частности, относится снижение ставок РЖД, которые пока что существенно выше для нефтяников, чем для грузоотправителей угля", - добавил Терешкин. Например, в 2022 году доходная ставка РЖД - показатель, отражающий выручку компании при перевозке различных грузов - составлял для перевозок угля 281 копейку за 10 тонно-километров, а для перевозок нефти и нефтепродуктов - 948 копеек за 10 тонно-километров. Снижение тарифов, как считает эксперт, "частично снимет давление на топливные цены". В качестве еще одной меры, способной поддержать нефтяников, собеседник агентства предлагает частичное сокращение акцизов. "Согласно действующим нормам, 74,9% поступлений по акцизам на бензин и дизельное топливо направляются в региональные бюджеты, а 25,1% - в федеральный. Отказ от "федеральной" части акцизов может сэкономит нефтяникам около 250 миллиардов рублей в год", - заключил он.

https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html

https://ria.ru/20240829/pobeda-1969346789.html

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экономика, россия, ржд, аи-98