https://ria.ru/20240902/terakt-1969876817.html

Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз

Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз - РИА Новости, 02.09.2024

Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз

Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:47

2024-09-02T03:47

2024-09-02T03:47

россия

украина

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующий день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. "По делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям и предъявить ему обвинение в окончательной редакции", - говорится в документе. Срок ареста обвиняемого по делу продлен до 30 октября.

https://ria.ru/20240901/terakt-1969769867.html

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россия, украина, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия