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Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз - РИА Новости, 02.09.2024
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03:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/terakt-1969876817.html
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз - РИА Новости, 02.09.2024
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз
Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:47
2024-09-02T03:47
россия
украина
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующий день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. "По делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям и предъявить ему обвинение в окончательной редакции", - говорится в документе. Срок ареста обвиняемого по делу продлен до 30 октября.
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россия, украина, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз

Окончательные обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе будут после экспертиз

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующий день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.
"По делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям и предъявить ему обвинение в окончательной редакции", - говорится в документе.
Срок ареста обвиняемого по делу продлен до 30 октября.
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре
Вчера, 07:05
 
РоссияУкраинаОмская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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