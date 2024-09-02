https://ria.ru/20240902/terakt-1969876817.html
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз - РИА Новости, 02.09.2024
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз
Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:47
2024-09-02T03:47
2024-09-02T03:47
россия
украина
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигуранту дела о теракте в тоннеле на БАМе предъявят обвинение в окончательной редакции после получения результатов экспертиз, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующий день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. "По делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям и предъявить ему обвинение в окончательной редакции", - говорится в документе. Срок ареста обвиняемого по делу продлен до 30 октября.
https://ria.ru/20240901/terakt-1969769867.html
россия
украина
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе предъявят после экспертиз
Окончательные обвинения фигуранту дела о теракте на БАМе будут после экспертиз