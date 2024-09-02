https://ria.ru/20240902/taksist-1970051359.html

В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 02.09.2024

В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

Следователи задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:15

2024-09-02T17:15

2024-09-02T17:15

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. По данным следствия, 1 сентября обвиняемый изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля, припаркованного на улице Знаменские Садки. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается материалами дела. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. "Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), частью 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)