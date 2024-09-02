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В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 02.09.2024
В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
Следователи задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:15
2024-09-02T17:15
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. По данным следствия, 1 сентября обвиняемый изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля, припаркованного на улице Знаменские Садки. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается материалами дела. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. "Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), частью 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
СК расследует дело об изнасиловании пассажирки водителем такси в Москве