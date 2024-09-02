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В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду - РИА Новости, 02.09.2024
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17:54 02.09.2024 (обновлено: 18:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/tailand-1970061592.html
В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду
В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду - РИА Новости, 02.09.2024
В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду
Гражданин России был задержан за нелегальную сдачу в аренду машины другим россиянам на острове Пханган, ему предъявлено обвинение в незаконной деятельности,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:54
2024-09-02T18:05
таиланд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гражданин России был задержан за нелегальную сдачу в аренду машины другим россиянам на острове Пханган, ему предъявлено обвинение в незаконной деятельности, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы Таиланда. По данным издания, 60-летний россиянин, чье имя не называется, был задержан в воскресенье сотрудниками туристической полицией Таиланда и представителями местной власти за нелегальную сдачу своего автомобиля Mazda CX-3 на популярном среди туристов острове Пханган. Уточняется, что гражданин России осуществлял сделки через мессенджер Telegram и брал 15 тысяч батов в месяц (438 долларов США), клиентами были его соотечественники. Вместе с россиянином в рамках полицейского рейда еще был задержан гражданин Украины, он также сдавал в аренду транспортное средство - мотоцикл - через Telegram. Обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе в Таиланде. Согласно законодательству королевства, иностранцам запрещается работать без специального разрешения. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 50 тысячи батов (от 146 до 1,46 тысячи долларов США), депортация и запрет на подачу заявления на получение разрешения на работу в течение двух лет.
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таиланд, россия, в мире, происшествия
Таиланд, Россия, В мире, Происшествия
В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду

Bangkok Post: полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную сдачу машины

© Фото : Bangkok Post PCLПолиция Таиланда задержала россиянина за незаконную сдачу авто на острове Пханган
Полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную сдачу авто на острове Пханган - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Bangkok Post PCL
Полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную сдачу авто на острове Пханган
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гражданин России был задержан за нелегальную сдачу в аренду машины другим россиянам на острове Пханган, ему предъявлено обвинение в незаконной деятельности, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы Таиланда.
По данным издания, 60-летний россиянин, чье имя не называется, был задержан в воскресенье сотрудниками туристической полицией Таиланда и представителями местной власти за нелегальную сдачу своего автомобиля Mazda CX-3 на популярном среди туристов острове Пханган. Уточняется, что гражданин России осуществлял сделки через мессенджер Telegram и брал 15 тысяч батов в месяц (438 долларов США), клиентами были его соотечественники.
Вместе с россиянином в рамках полицейского рейда еще был задержан гражданин Украины, он также сдавал в аренду транспортное средство - мотоцикл - через Telegram. Обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе в Таиланде.
Согласно законодательству королевства, иностранцам запрещается работать без специального разрешения. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 50 тысячи батов (от 146 до 1,46 тысячи долларов США), депортация и запрет на подачу заявления на получение разрешения на работу в течение двух лет.
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