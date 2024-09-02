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Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/svjaschenniki-1969994947.html
Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле
Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.09.2024
Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле
Священники Белгородской епархии навещают в больницах пострадавших при обстреле Белгорода, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:52
2024-09-02T14:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
русская православная церковь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Священники Белгородской епархии навещают в больницах пострадавших при обстреле Белгорода, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник. "Священнослужители Белгородской епархии навещают раненых в результате обстрела Белгорода 31 августа в областной и 2-й городской больницах", – говорится на сайте РПЦ. В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. Обстрел ВСУ Белгорода – это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил после этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, русская православная церковь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), религия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле

РПЦ: священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле города

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы
Священнослужители у иконы Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители у иконы Святой Троицы . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Священники Белгородской епархии навещают в больницах пострадавших при обстреле Белгорода, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник.
«
"Священнослужители Белгородской епархии навещают раненых в результате обстрела Белгорода 31 августа в областной и 2-й городской больницах", – говорится на сайте РПЦ.
В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
Обстрел ВСУ Белгорода – это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил после этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковРусская православная церковьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Религия
 
 
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