https://ria.ru/20240902/svjaschenniki-1969994947.html

Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле

Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.09.2024

Священники Белгородской епархии навещают пострадавших при обстреле

Священники Белгородской епархии навещают в больницах пострадавших при обстреле Белгорода, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:52

2024-09-02T14:52

2024-09-02T14:52

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

русская православная церковь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Священники Белгородской епархии навещают в больницах пострадавших при обстреле Белгорода, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник. "Священнослужители Белгородской епархии навещают раненых в результате обстрела Белгорода 31 августа в областной и 2-й городской больницах", – говорится на сайте РПЦ. В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. Обстрел ВСУ Белгорода – это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил после этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html

белгород

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