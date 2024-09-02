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Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв - РИА Новости, 02.09.2024
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11:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/strelba-1969931984.html
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв - РИА Новости, 02.09.2024
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв
Мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:24
2024-09-02T11:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина, задержанный за стрельбу на Малой Бронной, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были найдены и изъяты для разбирательства два травматических пистолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, продолжается розыск других участников конфликта. В воскресенье прокуратура Москвы сообщила, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в котором применили, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв

Задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной был нетрезв

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия конфликта в ресторане на Малой Бронной
Последствия конфликта в ресторане на Малой Бронной - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия конфликта в ресторане на Малой Бронной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мужчина, задержанный за стрельбу на Малой Бронной, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были найдены и изъяты для разбирательства два травматических пистолета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжается розыск других участников конфликта.
В воскресенье прокуратура Москвы сообщила, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в котором применили, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек.
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