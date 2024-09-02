https://ria.ru/20240902/strelba-1969931984.html

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв - РИА Новости, 02.09.2024

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы, был нетрезв

Мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:24

2024-09-02T11:24

2024-09-02T11:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина, задержанный за стрельбу на Малой Бронной, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были найдены и изъяты для разбирательства два травматических пистолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, продолжается розыск других участников конфликта. В воскресенье прокуратура Москвы сообщила, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в котором применили, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек.

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947590207.html

москва

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2024

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происшествия, москва