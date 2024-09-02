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В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 02.09.2024 (обновлено: 15:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969980086.html
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении - РИА Новости, 02.09.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:06
2024-09-02T15:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
технологии
сша
курская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении их потери достигли 8,9 тысячи человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.Кроме того, были уничтожены три пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, миномет, две пусковые установки и транспортная машина, а также подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, технологии, сша, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Технологии, США, Курская область
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 350 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении их потери достигли 8,9 тысячи человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, были уничтожены три пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, миномет, две пусковые установки и транспортная машина, а также подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаТехнологииСШАКурская область
 
 
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