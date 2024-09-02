https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969980086.html

В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении - РИА Новости, 02.09.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении

Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:06

2024-09-02T14:06

2024-09-02T15:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

технологии

сша

курская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении их потери достигли 8,9 тысячи человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.Кроме того, были уничтожены три пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, миномет, две пусковые установки и транспортная машина, а также подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, технологии, сша, курская область