https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969980086.html
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении - РИА Новости, 02.09.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:06
2024-09-02T14:06
2024-09-02T15:05
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 350 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении их потери достигли 8,9 тысячи человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.Кроме того, были уничтожены три пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, миномет, две пусковые установки и транспортная машина, а также подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, технологии, сша, курская область
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В Минобороны оценили потери ВСУ за сутки на Курском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 350 военных