https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969951693.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

харьков

волчанск

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьков, волчанск