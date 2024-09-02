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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 02.09.2024
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12:13 02.09.2024 (обновлено: 12:23 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969951693.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:13
2024-09-02T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьков
волчанск
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьков, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьков, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях

ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Харькова и Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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