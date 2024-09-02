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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:13
2024-09-02T12:13
2024-09-02T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьков, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьков, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на двух направлениях
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Харькова и Волчанска