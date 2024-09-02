https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969950889.html

Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре

Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 02.09.2024

Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре

Российские военные ночью в понедельник нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:10

2024-09-02T12:10

2024-09-02T12:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные ночью в понедельник нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе производством ракетного вооружения, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников... Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина