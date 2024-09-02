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Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 02.09.2024
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12:10 02.09.2024 (обновлено: 12:21 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969950889.html
Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре
Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 02.09.2024
Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре
Российские военные ночью в понедельник нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:10
2024-09-02T12:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные ночью в понедельник нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе производством ракетного вооружения, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников... Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
Российские военные нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре

Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам ОПК

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные ночью в понедельник нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе производством ракетного вооружения, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников... Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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