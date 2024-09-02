https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969879387.html
Россия продолжит выполнять задачи СВО, заявил Путин
Россия продолжит выполнять задачи СВО, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Россия продолжит выполнять задачи СВО, заявил Путин
Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией, Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках специальной военной операции для РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:54
2024-09-02T04:54
2024-09-02T04:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией, Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках специальной военной операции для безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - заявил Путин.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html
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россия, украина, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Россия продолжит выполнять задачи СВО, заявил Путин
Путин: Россия продолжит выполнять задачи СВО и обеспечивать безопасность граждан