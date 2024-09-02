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Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
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19:24 02.09.2024 (обновлено: 19:32 02.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240902/soglashenie-1970081049.html
Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии
Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии
Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:24
2024-09-02T19:32
экономика
монголия
россия
улан-батор
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из распоряжения кабмина.Документ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - говорится в распоряжении.Также Мишустин поручил Минэнерго РФ с участием МИД РФ провести переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства России.
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экономика, монголия, россия, улан-батор, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

Кабмин одобрил соглашение о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из распоряжения кабмина.
Документ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - говорится в распоряжении.
Также Мишустин поручил Минэнерго РФ с участием МИД РФ провести переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства России.
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ЭкономикаМонголияРоссияУлан-БаторМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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