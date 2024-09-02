https://ria.ru/20240902/soglashenie-1970081049.html

Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии - РИА Новости, 02.09.2024

Правительство одобрило соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:24

2024-09-02T19:24

2024-09-02T19:32

экономика

монголия

россия

улан-батор

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из распоряжения кабмина.Документ, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - говорится в распоряжении.Также Мишустин поручил Минэнерго РФ с участием МИД РФ провести переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства России.

https://ria.ru/20240902/peskov-1970009404.html

монголия

россия

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, монголия, россия, улан-батор, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)