https://ria.ru/20240902/soglashenie-1969876174.html

США готовятся представить окончательное соглашение по Газе, сообщили СМИ

США готовятся представить окончательное соглашение по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

США готовятся представить окончательное соглашение по Газе, сообщили СМИ

Власти США планируют представить в ближайшие недели окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое в случае непринятия может означать конец РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:31

2024-09-02T03:31

2024-09-02T03:31

сша

израиль

египет

джо байден

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти США планируют представить в ближайшие недели окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое в случае непринятия может означать конец работы Штатов в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "США ведут переговоры с Египтом и Катаром о контурах окончательного соглашения "бери или уходи", которое они планируют представить сторонам в ближайшие недели - соглашения, которое, если обе стороны не примут его, может ознаменовать конец переговоров под руководством США", - рассказал изданию на условиях анонимности высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена. Как добавил чиновник, США работали над соглашением вместе с Египтом и Катаром до того, как израильскими военными были обнаружены тела шести заложников, похищенных в октябре палестинским движением ХАМАС. Высокопоставленный чиновник подчеркнул изданию, что обнаружение тел должно добавить "дополнительную срочность" в завершающую стадию переговоров между Израилем и ХАМАС. Как заявил газете чиновник, США также предполагают, что все шесть заложников были убиты выстрелами в голову незадолго до того, как были обнаружены их тела. Washington Post добавило со ссылкой на еще одного высокопоставленного чиновника, что некоторые из заложников, чьи тела были обнаружены, должны были быть освобождены в первой фазе в рамках переговоров. Среди них издание называет гражданина США Гирша Гольдберг-Полин и двух израильтянок. Как отметили газете (также на условиях анонимности) еще два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, смерть заложников представляет дополнительную сложность в переговорах о прекращении огня. "Американские чиновники будут "разрывать телефоны" в течение следующих 48 часов, чтобы посмотреть, можно ли еще достичь соглашения (между Израилем и ХАМАС - ред.)", - добавил газете второй высокопоставленный американский чиновник. В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. В субботу президент США Джо Байден заявил, что участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки. Новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа начался в Дохе 15 августа по инициативе Египта, Катара и США. Вопреки положительным заявлениям сторон, достичь какой-либо конкретики по соглашению между враждующими сторонами так и не удалось. Безрезультатно прошел и второй раунд переговоров в Каире. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.

https://ria.ru/20240901/gaza-1969860401.html

https://ria.ru/20240901/gaza-1969823622.html

https://ria.ru/20240901/borrel-1969822849.html

сша

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сша, израиль, египет, джо байден, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире