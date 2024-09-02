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ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью
ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 02.09.2024
ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:34
2024-09-02T12:34
2024-09-02T12:40
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня утром силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!" - написал он.
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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью
Смирнов: ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью