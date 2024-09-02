https://ria.ru/20240902/smirnov-1969958538.html

ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью

ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 02.09.2024

ПВО сбила ракету ВСУ над Курской областью

Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:34

2024-09-02T12:34

2024-09-02T12:40

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня утром силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!" - написал он.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы рф