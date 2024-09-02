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Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики - РИА Новости, 02.09.2024
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05:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/smi-1969882827.html
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики
Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:41
2024-09-02T05:41
владимир путин
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240902/putin-1969882541.html
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики

Путин: власти конструктивно работают со СМИ вне зависимости от редполитики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин
05:35
Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
 
Владимир ПутинРоссияМонголия
 
 
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