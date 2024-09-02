https://ria.ru/20240902/smi-1969882827.html

Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики

Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики - РИА Новости, 02.09.2024

Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики

Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:41

2024-09-02T05:41

2024-09-02T05:41

владимир путин

россия

монголия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240902/putin-1969882541.html

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монголия

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владимир путин, россия, монголия