https://ria.ru/20240902/smi-1969882827.html
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики
Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:41
2024-09-02T05:41
2024-09-02T05:41
владимир путин
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монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские власти конструктивно взаимодействуют со СМИ вне зависимости от редакционной политики, единственное требование – соблюдение российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240902/putin-1969882541.html
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Путин отметил конструктивную работу со СМИ вне зависимости от редполитики
Путин: власти конструктивно работают со СМИ вне зависимости от редполитики