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Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на поддержку Тывы - РИА Новости, 02.09.2024
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14:12 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/siluanov-1969982075.html
Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на поддержку Тывы
Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на поддержку Тывы - РИА Новости, 02.09.2024
Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на поддержку Тывы
Министр финансов России Антон Силуанов пообещал найти в бюджете и предоставить до конца текущего года дополнительные средства на поддержку Республики Тыва, об... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:12
2024-09-02T14:12
экономика
россия
республика тыва
монголия
антон силуанов
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал найти в бюджете и предоставить до конца текущего года дополнительные средства на поддержку Республики Тыва, об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию региона. Путин на совещании отметил, что, по предварительным оценкам, республике потребуется до конца текущего года дополнительно 1,7 миллиарда рублей. "Владимир Владимирович, все будет исполнено, мы дополнительные средства на поддержку региона, в первую очередь по социально значимым вопросам найдем, изыщем и предоставим региону", - пообещал министр финансов. Силуанов признал, что экономика региона активно развивается, растут и собственные доходы его бюджета. "Причем темпы роста собственных доходов превышают среднероссийские и составляют по текущему году более 20%", – добавил он. Кроме того, глава Минфина напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ будут списаны кредиты региона на 1,3 миллиарда рублей. Это значительная часть долга региона, который, по словам Силуанова, сейчас около 4,5 миллиарда рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил на совещании, что в рамках программы развития региона планируется, в частности, докапитализировать фонд развития Республики Тыва, фонд фермерского бизнеса, региональный фонд развития предпринимательства, создавать новые и поддерживать действующие технопарки. Кроме того, по его словам, Минэкономразвития прорабатывает с властями региона вопрос о создании новой особой экономической зоны в районе пограничного пункта пропуска Хандагайты для развития потенциала региона и реализации совместных проектов с Монголией и Китаем.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html
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экономика, россия, республика тыва, монголия, антон силуанов, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Республика Тыва, Монголия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на поддержку Тывы

Силуанов пообещал предоставить средства на поддержку Тывы до конца года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал найти в бюджете и предоставить до конца текущего года дополнительные средства на поддержку Республики Тыва, об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию региона.
Путин на совещании отметил, что, по предварительным оценкам, республике потребуется до конца текущего года дополнительно 1,7 миллиарда рублей.
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"Владимир Владимирович, все будет исполнено, мы дополнительные средства на поддержку региона, в первую очередь по социально значимым вопросам найдем, изыщем и предоставим региону", - пообещал министр финансов.
Силуанов признал, что экономика региона активно развивается, растут и собственные доходы его бюджета. "Причем темпы роста собственных доходов превышают среднероссийские и составляют по текущему году более 20%", – добавил он.
Кроме того, глава Минфина напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ будут списаны кредиты региона на 1,3 миллиарда рублей. Это значительная часть долга региона, который, по словам Силуанова, сейчас около 4,5 миллиарда рублей.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил на совещании, что в рамках программы развития региона планируется, в частности, докапитализировать фонд развития Республики Тыва, фонд фермерского бизнеса, региональный фонд развития предпринимательства, создавать новые и поддерживать действующие технопарки.
Кроме того, по его словам, Минэкономразвития прорабатывает с властями региона вопрос о создании новой особой экономической зоны в районе пограничного пункта пропуска Хандагайты для развития потенциала региона и реализации совместных проектов с Монголией и Китаем.
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ЭкономикаРоссияРеспублика ТываМонголияАнтон СилуановВладимир ПутинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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