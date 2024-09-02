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"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - РИА Новости, 02.09.2024
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Сбивать российские ракеты над Украиной – это долг Польши, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:22
2024-09-02T08:22
2024-09-02T08:22
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сбивать российские ракеты над Украиной – это долг Польши, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times."Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — цитируют его журналисты.Политик считает, что это подразумевает уничтожение ракет и над Украиной до того, как они смогут проникнуть в воздушное пространство Польши. По его словам, украинцы не против такого подхода.Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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В мире, Украина, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Йенс Столтенберг, Джейк Салливан, НАТО, Политика
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Сикорский назвал долгом Польши сбивать российские ракеты над Украиной