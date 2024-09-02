https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - РИА Новости, 02.09.2024

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России

Сбивать российские ракеты над Украиной – это долг Польши, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:22

в мире

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польша

россия

радослав сикорский

йенс столтенберг

джейк салливан

нато

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сбивать российские ракеты над Украиной – это долг Польши, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times."Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — цитируют его журналисты.Политик считает, что это подразумевает уничтожение ракет и над Украиной до того, как они смогут проникнуть в воздушное пространство Польши. По его словам, украинцы не против такого подхода.Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html

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польша

россия

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в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, йенс столтенберг, джейк салливан, нато, политика