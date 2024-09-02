https://ria.ru/20240902/shreder-1970098885.html

Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024

Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:22

2024-09-02T21:22

2024-09-02T21:22

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой правительства Олафом Шольцем изменениями в политике по отношению к РФ, заявил он в интервью Table.Media. "Земельные выборы прошли катастрофически плохо для СДПГ, СДПГ ошиблась с концепцией "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) по части отношения к России, особенно в Восточной Германии", - сказал Шрёдер. По словам бывшего главы немецкого правительства, партии не стоило бы довольствоваться поставками оружия на Украину, а энергично выступать за переговоры и завершение конфликта. При этом экс-канцлер подчеркнул, что такие переговоры должны проходить "независимо от США". В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.

https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html

https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, тюрингия, саксония, олаф шольц, герхард шредер, сара вагенкнехт, хдс/хсс