Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии
Шредер связал катастрофические результаты СДПГ с политикой по отношению к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой правительства Олафом Шольцем изменениями в политике по отношению к РФ, заявил он в интервью Table.Media.
"Земельные выборы прошли катастрофически плохо для СДПГ, СДПГ ошиблась с концепцией "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) по части отношения к России, особенно в Восточной Германии", - сказал Шрёдер.
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По словам бывшего главы немецкого правительства, партии не стоило бы довольствоваться поставками оружия на Украину, а энергично выступать за переговоры и завершение конфликта. При этом экс-канцлер подчеркнул, что такие переговоры должны проходить "независимо от США".
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.