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Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024
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21:22 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/shreder-1970098885.html
Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии
Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024
Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:22
2024-09-02T21:22
в мире
германия
тюрингия
саксония
олаф шольц
герхард шредер
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой правительства Олафом Шольцем изменениями в политике по отношению к РФ, заявил он в интервью Table.Media. "Земельные выборы прошли катастрофически плохо для СДПГ, СДПГ ошиблась с концепцией "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) по части отношения к России, особенно в Восточной Германии", - сказал Шрёдер. По словам бывшего главы немецкого правительства, партии не стоило бы довольствоваться поставками оружия на Украину, а энергично выступать за переговоры и завершение конфликта. При этом экс-канцлер подчеркнул, что такие переговоры должны проходить "независимо от США". В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html
https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html
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в мире, германия, тюрингия, саксония, олаф шольц, герхард шредер, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Германия, Тюрингия, Саксония, Олаф Шольц, Герхард Шредер, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Шредер объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Шредер связал катастрофические результаты СДПГ с политикой по отношению к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер связал провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой правительства Олафом Шольцем изменениями в политике по отношению к РФ, заявил он в интервью Table.Media.
"Земельные выборы прошли катастрофически плохо для СДПГ, СДПГ ошиблась с концепцией "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) по части отношения к России, особенно в Восточной Германии", - сказал Шрёдер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Англосаксонский мир теряет Саксонию
Вчера, 08:00
По словам бывшего главы немецкого правительства, партии не стоило бы довольствоваться поставками оружия на Украину, а энергично выступать за переговоры и завершение конфликта. При этом экс-канцлер подчеркнул, что такие переговоры должны проходить "независимо от США".
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
Вчера, 05:33
 
В миреГерманияТюрингияСаксонияОлаф ШольцГерхард ШредерСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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