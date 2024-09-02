https://ria.ru/20240902/shkoly-1969935123.html
Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа
Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа - РИА Новости, 02.09.2024
Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа
В этом сентябре своих первых учеников встретят шесть новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО “ПроШкола” (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:28
2024-09-02T11:28
2024-09-02T11:28
россия
республика бурятия
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
школы
сбербанк россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом сентябре своих первых учеников встретят шесть новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО “ПроШкола” (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами или муниципалитетами, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новые образовательные учреждения откроются в Республике Бурятия, Вологодской, Калужской, Самарской и Тульской областях. В общей сложности они рассчитаны на 4079 мест. ВЭБ.РФ в лице дочерней структуры "ПроШкола" участвует в программе по созданию новых школ на принципах государственно-частного партнерства (концессии) в рамках национального проекта "Образование". "Программа строительства школ с применением механизма государственно-частного партнерства была запущена три года назад правительством России совместно с ВЭБом. И сейчас мы уже видим конкретные эффекты — более 130 школ строятся по концессии по всей стране. ВЭБ участвует в программе в лице "ПроШколы" — и это крупнейший концессионер в образовании, в нашем портфеле 69 школ, в 22 из них сегодня пошли дети. Мы создаем современные государственные школы с новым уровнем образовательной инфраструктуры, обеспечивающей как качественный базовый образовательный процесс, так и возможность расширения палитры дополнительного образования непосредственно на территории школы", — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. Стоимость создания шести новых школ “под ключ” – с мебелью, оборудованием, средствами обучения - составила порядка 8 миллиардов рублей, из них 6,4 миллиарда – внебюджетные инвестиции, привлеченные "ПроШколой" за счет кредиторов – ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". В пресс-службе отметили, что современные, оснащенные школы строятся в быстрые сроки благодаря применению концессионного механизма. Строительство и оснащение школ финансируются за счет капитальных грантов (преимущественно из федерального бюджета) и средств кредиторов: ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". Таким образом, единовременная нагрузка на региональный бюджет снижается. Такая форма финансирования с привлечением частного капитала позволяет одновременно создавать больше школ. Один из основных принципов "ПроШколы" – не привлекать федеральных строительных игроков, а работать с локальным рынком, чтобы в ходе реализации концессии все инвестиции и субсидии оставались в регионе. В результате появляются новые рабочих места и заказы для промышленных и строительных предприятий региона.
https://ria.ru/20240801/magistratura-1963515862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика бурятия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), школы, сбербанк россии
Россия, Республика Бурятия, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Школы, Сбербанк России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом сентябре своих первых учеников встретят шесть новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО “ПроШкола” (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами или муниципалитетами, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Новые образовательные учреждения откроются в Республике Бурятия
, Вологодской, Калужской, Самарской
и Тульской областях
. В общей сложности они рассчитаны на 4079 мест.
ВЭБ.РФ в лице дочерней структуры "ПроШкола" участвует в программе по созданию новых школ на принципах государственно-частного партнерства (концессии) в рамках национального проекта "Образование".
"Программа строительства школ с применением механизма государственно-частного партнерства была запущена три года назад правительством России совместно с ВЭБом. И сейчас мы уже видим конкретные эффекты — более 130 школ строятся по концессии по всей стране. ВЭБ участвует в программе в лице "ПроШколы" — и это крупнейший концессионер в образовании, в нашем портфеле 69 школ, в 22 из них сегодня пошли дети. Мы создаем современные государственные школы с новым уровнем образовательной инфраструктуры, обеспечивающей как качественный базовый образовательный процесс, так и возможность расширения палитры дополнительного образования непосредственно на территории школы", — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
, его слова приводит пресс-служба.
Стоимость создания шести новых школ “под ключ” – с мебелью, оборудованием, средствами обучения - составила порядка 8 миллиардов рублей, из них 6,4 миллиарда – внебюджетные инвестиции, привлеченные "ПроШколой" за счет кредиторов – ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк
".
В пресс-службе отметили, что современные, оснащенные школы строятся в быстрые сроки благодаря применению концессионного механизма. Строительство и оснащение школ финансируются за счет капитальных грантов (преимущественно из федерального бюджета) и средств кредиторов: ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". Таким образом, единовременная нагрузка на региональный бюджет снижается. Такая форма финансирования с привлечением частного капитала позволяет одновременно создавать больше школ.
Один из основных принципов "ПроШколы" – не привлекать федеральных строительных игроков, а работать с локальным рынком, чтобы в ходе реализации концессии все инвестиции и субсидии оставались в регионе. В результате появляются новые рабочих места и заказы для промышленных и строительных предприятий региона.