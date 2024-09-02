https://ria.ru/20240902/shkoly-1969935123.html

Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа

Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа - РИА Новости, 02.09.2024

Более 4 тысяч школьников пойдут в новые школы, созданные при поддержке ВЭБа

В этом сентябре своих первых учеников встретят шесть новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО “ПроШкола” (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:28

2024-09-02T11:28

2024-09-02T11:28

россия

республика бурятия

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

школы

сбербанк россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом сентябре своих первых учеников встретят шесть новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО “ПроШкола” (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами или муниципалитетами, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новые образовательные учреждения откроются в Республике Бурятия, Вологодской, Калужской, Самарской и Тульской областях. В общей сложности они рассчитаны на 4079 мест. ВЭБ.РФ в лице дочерней структуры "ПроШкола" участвует в программе по созданию новых школ на принципах государственно-частного партнерства (концессии) в рамках национального проекта "Образование". "Программа строительства школ с применением механизма государственно-частного партнерства была запущена три года назад правительством России совместно с ВЭБом. И сейчас мы уже видим конкретные эффекты — более 130 школ строятся по концессии по всей стране. ВЭБ участвует в программе в лице "ПроШколы" — и это крупнейший концессионер в образовании, в нашем портфеле 69 школ, в 22 из них сегодня пошли дети. Мы создаем современные государственные школы с новым уровнем образовательной инфраструктуры, обеспечивающей как качественный базовый образовательный процесс, так и возможность расширения палитры дополнительного образования непосредственно на территории школы", — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. Стоимость создания шести новых школ “под ключ” – с мебелью, оборудованием, средствами обучения - составила порядка 8 миллиардов рублей, из них 6,4 миллиарда – внебюджетные инвестиции, привлеченные "ПроШколой" за счет кредиторов – ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". В пресс-службе отметили, что современные, оснащенные школы строятся в быстрые сроки благодаря применению концессионного механизма. Строительство и оснащение школ финансируются за счет капитальных грантов (преимущественно из федерального бюджета) и средств кредиторов: ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". Таким образом, единовременная нагрузка на региональный бюджет снижается. Такая форма финансирования с привлечением частного капитала позволяет одновременно создавать больше школ. Один из основных принципов "ПроШколы" – не привлекать федеральных строительных игроков, а работать с локальным рынком, чтобы в ходе реализации концессии все инвестиции и субсидии оставались в регионе. В результате появляются новые рабочих места и заказы для промышленных и строительных предприятий региона.

https://ria.ru/20240801/magistratura-1963515862.html

https://ria.ru/20240711/zavod-1958844254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, республика бурятия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), школы, сбербанк россии