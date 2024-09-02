https://ria.ru/20240902/shkolniki-1970017268.html
Школьники рассказали Мишустину о подготовке стенгазеты ко Дню грамотности
Школьники рассказали Мишустину о подготовке стенгазеты ко Дню грамотности - РИА Новости, 02.09.2024
Школьники рассказали Мишустину о подготовке стенгазеты ко Дню грамотности
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения Инженерно-технического лицея "Авиатика"в Лобне, пообщался со школьных активом из учеников 10-11-х классов и... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:56
2024-09-02T15:56
2024-09-02T16:12
общество
московская область (подмосковье)
лобня
михаил мишустин
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ЛОБНЯ (Московская область), 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения Инженерно-технического лицея "Авиатика"в Лобне, пообщался со школьных активом из учеников 10-11-х классов и советником директора по воспитательной работе, а также посетил IT-полигон. Школьники в ходе общения рассказали премьер-министру о том, как они отбирают книги для детских домов и домов престарелых к Международному дню распространения грамотности, и о подготовке стенгазеты. Мишустин отметил, что такая работа очень важна. "Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области) и Московская область настолько внимательно относятся к престарелым... Это же уникальный кладезь, к этим людям, которых называют пожилые, но душа у них вечно молодая... сколько же у них знаний, сколько они помнят. Наши исторические и культурные корни, все они у этих людей. Мне кажется, что это было бы здорово, если бы вы почаще навещали тех, кто там живет", - сказал Мишустин. Также ученики рассказали о волонтерском движении и сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Мишустин отметил, что это очень важная работа. Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность появления в школах советников директора по воспитательной работе, которые с 1 сентября смогут дополнительную федеральную прибавку к зарплате в 5 тысяч рублей. На эти цели в бюджете в 2024 году заложено 1,131 миллиарда рублей, в 2025 году - 3,6 миллиарда и в 2026 году 3,6 миллиарда. "Это очень важная инициатива, чтобы у нас в школах были советники по воспитанной работе. И очень важно, чтобы все инструменты, которые у нас специально создаются, чтобы ребята занимались, были для них доступны. Вы знаете про инициативы президента, это очень большое количество специальных программ: и "Движение первых", и "Большая перемена", вы много знаете таких проектов. И каждому по душе что-то найдется", - добавил он. Также Мишустин посетил IT-полигон, в котором проходило занятие по робототехнике. Во время общения с учащимися и учителями, которые выразили благодарность премьер-министру за открытие новой школы. Мишустин, в свою очередь, сказал, что очень важно, чтобы учителя были довольны новой школой, "и главное, чтобы они говорили это искренне, а не потому что приехала больная делегация, если это искренне, то это большое счастье для всех". Также Мишустин осмотрел актовый зал, где ему продемонстрировали видеоролик о новом лицее.
https://ria.ru/20240605/shkola-1950591855.html
https://ria.ru/20240805/uchebnik-1964065161.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), лобня, михаил мишустин
Общество, Московская область (Подмосковье), Лобня, Михаил Мишустин
Школьники рассказали Мишустину о подготовке стенгазеты ко Дню грамотности
Мишустин пообщался со старшеклассниками лицея "Авиатика" в Лобне
ЛОБНЯ (Московская область), 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения Инженерно-технического лицея "Авиатика"в Лобне, пообщался со школьных активом из учеников 10-11-х классов и советником директора по воспитательной работе, а также посетил IT-полигон.
Школьники в ходе общения рассказали премьер-министру о том, как они отбирают книги для детских домов и домов престарелых к Международному дню распространения грамотности, и о подготовке стенгазеты. Мишустин отметил, что такая работа очень важна.
"Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области) и Московская область настолько внимательно относятся к престарелым... Это же уникальный кладезь, к этим людям, которых называют пожилые, но душа у них вечно молодая... сколько же у них знаний, сколько они помнят. Наши исторические и культурные корни, все они у этих людей. Мне кажется, что это было бы здорово, если бы вы почаще навещали тех, кто там живет", - сказал Мишустин.
Также ученики рассказали о волонтерском движении и сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Мишустин отметил, что это очень важная работа. Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность появления в школах советников директора по воспитательной работе, которые с 1 сентября смогут дополнительную федеральную прибавку к зарплате в 5 тысяч рублей. На эти цели в бюджете в 2024 году заложено 1,131 миллиарда рублей, в 2025 году - 3,6 миллиарда и в 2026 году 3,6 миллиарда.
"Это очень важная инициатива, чтобы у нас в школах были советники по воспитанной работе. И очень важно, чтобы все инструменты, которые у нас специально создаются, чтобы ребята занимались, были для них доступны. Вы знаете про инициативы президента, это очень большое количество специальных программ: и "Движение первых", и "Большая перемена", вы много знаете таких проектов. И каждому по душе что-то найдется", - добавил он.
Также Мишустин посетил IT-полигон, в котором проходило занятие по робототехнике. Во время общения с учащимися и учителями, которые выразили благодарность премьер-министру за открытие новой школы. Мишустин, в свою очередь, сказал, что очень важно, чтобы учителя были довольны новой школой, "и главное, чтобы они говорили это искренне, а не потому что приехала больная делегация, если это искренне, то это большое счастье для всех". Также Мишустин осмотрел актовый зал, где ему продемонстрировали видеоролик о новом лицее.