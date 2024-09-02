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В Горловке при обстреле повреждено здание школы
В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 02.09.2024
В Горловке при обстреле повреждено здание школы
Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:03
2024-09-02T20:03
2024-09-02T20:03
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки повреждена школа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/obstrel-1969990608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Горловке при обстреле повреждено здание школы
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждена школа