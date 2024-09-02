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В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 02.09.2024
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https://ria.ru/20240902/shkola-1970085734.html
В Горловке при обстреле повреждено здание школы
В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 02.09.2024
В Горловке при обстреле повреждено здание школы
Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:03
2024-09-02T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки повреждена школа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/obstrel-1969990608.html
горловка
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при обстреле повреждено здание школы

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждена школа

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки повреждена школа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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