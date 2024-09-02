https://ria.ru/20240902/shebekino-1969901650.html
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек
Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:45
2024-09-02T09:45
2024-09-02T10:01
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино... В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Гладков добавил, что второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, повреждения получили три легковых автомобиля.Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969888943.html
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек
Гладков: в Шебекино при атаке украинских беспилотников пострадал человек