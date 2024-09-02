https://ria.ru/20240902/shebekino-1969901650.html

В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек

В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024

В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек

Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:45

2024-09-02T09:45

2024-09-02T10:01

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино... В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Гладков добавил, что второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, повреждения получили три легковых автомобиля.Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969888943.html

шебекино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия