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В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 02.09.2024 (обновлено: 10:01 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/shebekino-1969901650.html
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек
Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:45
2024-09-02T10:01
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино... В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Гладков добавил, что второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, повреждения получили три легковых автомобиля.Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969888943.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино при атаке беспилотников пострадал человек

Гладков: в Шебекино при атаке украинских беспилотников пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек ранен в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино... В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
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Гладков добавил, что второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, повреждения получили три легковых автомобиля.
Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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