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Представитель РПЦ объяснил, что нельзя внедрять в курс "Семьеведение" - РИА Новости, 02.09.2024
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Религия
 
00:46 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/semevedenie-1969870127.html
Представитель РПЦ объяснил, что нельзя внедрять в курс "Семьеведение"
Представитель РПЦ объяснил, что нельзя внедрять в курс "Семьеведение" - РИА Новости, 02.09.2024
Представитель РПЦ объяснил, что нельзя внедрять в курс "Семьеведение"
Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предостерег от внедрения РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:46
2024-09-02T00:46
религия
федор лукьянов
нахабино
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предостерег от внедрения во внеурочный курс "Семьеведение" элементов секспросвета. Внеурочный курс "Семьеведение" для школьников старших классов стартует с началом учебного года, в этом году - 2 сентября. "Важно, чтобы хорошая инициатива введения подобного предмета имела соответствующее содержание. Наряду с патриотическими и нравственными нормами, которые прописаны в курсе, существует опасность, которая подтверждается участниками процесса образования, что в данный курс могут быть внедрены элементы так называемого "секспросвета", "планирования семьи", с которыми давно борется родительская общественность", - сказал иерей РИА Новости. Опасения по поводу нового предмета выразил и православный блогер, настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский, при этом отметив, что такой курс важен. "Можно ввести такое, что будет еще хуже, у меня есть определенные опасения на этот счет. Потому что, когда у нас говорят про проблемы семьи, автоматически переводят в проблемы демографии, и никто ни разу не озвучил, что семья - это муж и жена, не ваши родители и дети, а именно муж и жена, а дети уже потом", - сказал иерей. По словам Островского, количество разводов в России свидетельствует, что "взрослые люди сами не понимают, как сохранять отношения в браке". "Тема очень деликатная, поэтому очень важно, кто будет преподавать, если это педагоги, которые прошли курсы переквалификации, то тут очень важен личный пример", - считает иерей. По мнению Островского, к созданию курса нужно привлечь многодетные крепкие семьи, которые смогут "аккумулировать общее мнение в программу", также нужно сделать качественный видеоконтент, интересный для школьников. Священник отметил, что с 1 сентября в школах также появятся уроки труда, что "очень неплохо, ведь ученики научаться делать что-то своими руками". Также он назвал абсолютно правильным запрет на телефоны во время уроков. По мнению Лукьянова, практическое выполнение образовательными учреждениями положений законодательства об исключении смартфонов из образовательного процесса "может существенно облегчить проблемы "отцов и детей". "Семьеведение" призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни. Программа курса рассчитана на учеников 5-9 классов, на ее изучение выделено 34 часа. Предполагается, что он будет проходить в формате разговоров о важном или внеурочных занятий. Школьники изучат особенности брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Также их научат выстраивать взаимоотношения с родственниками, расскажут о вступлении в брак, ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета, сообщалось в рабочей программе курса, опубликованной на портале "Единое содержание общего образования", подведомственного Институту стратегии развития образования.
https://ria.ru/20240306/golikova-1931546809.html
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федор лукьянов, нахабино, россия
Религия, Федор Лукьянов, Нахабино, Россия
Представитель РПЦ объяснил, что нельзя внедрять в курс "Семьеведение"

Священник Лукьянов: в курс "Семьеведение" нельзя внедрять элементы секспросвета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена по географии
Школьники перед началом единого государственного экзамена по географии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Школьники перед началом единого государственного экзамена по географии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предостерег от внедрения во внеурочный курс "Семьеведение" элементов секспросвета.
Внеурочный курс "Семьеведение" для школьников старших классов стартует с началом учебного года, в этом году - 2 сентября.
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"Важно, чтобы хорошая инициатива введения подобного предмета имела соответствующее содержание. Наряду с патриотическими и нравственными нормами, которые прописаны в курсе, существует опасность, которая подтверждается участниками процесса образования, что в данный курс могут быть внедрены элементы так называемого "секспросвета", "планирования семьи", с которыми давно борется родительская общественность", - сказал иерей РИА Новости.
Опасения по поводу нового предмета выразил и православный блогер, настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский, при этом отметив, что такой курс важен.
"Можно ввести такое, что будет еще хуже, у меня есть определенные опасения на этот счет. Потому что, когда у нас говорят про проблемы семьи, автоматически переводят в проблемы демографии, и никто ни разу не озвучил, что семья - это муж и жена, не ваши родители и дети, а именно муж и жена, а дети уже потом", - сказал иерей.
По словам Островского, количество разводов в России свидетельствует, что "взрослые люди сами не понимают, как сохранять отношения в браке". "Тема очень деликатная, поэтому очень важно, кто будет преподавать, если это педагоги, которые прошли курсы переквалификации, то тут очень важен личный пример", - считает иерей.
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По мнению Островского, к созданию курса нужно привлечь многодетные крепкие семьи, которые смогут "аккумулировать общее мнение в программу", также нужно сделать качественный видеоконтент, интересный для школьников.
Священник отметил, что с 1 сентября в школах также появятся уроки труда, что "очень неплохо, ведь ученики научаться делать что-то своими руками". Также он назвал абсолютно правильным запрет на телефоны во время уроков. По мнению Лукьянова, практическое выполнение образовательными учреждениями положений законодательства об исключении смартфонов из образовательного процесса "может существенно облегчить проблемы "отцов и детей".
"Семьеведение" призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни. Программа курса рассчитана на учеников 5-9 классов, на ее изучение выделено 34 часа. Предполагается, что он будет проходить в формате разговоров о важном или внеурочных занятий. Школьники изучат особенности брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Также их научат выстраивать взаимоотношения с родственниками, расскажут о вступлении в брак, ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета, сообщалось в рабочей программе курса, опубликованной на портале "Единое содержание общего образования", подведомственного Институту стратегии развития образования.
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