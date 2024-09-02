https://ria.ru/20240902/schelkovo-1969945579.html

Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове

Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове - РИА Новости, 02.09.2024

Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове

День города прошел в Щелкове с 28 по 31 августа, в эти дни для жителей были подготовлены обширные культурная и спортивная программы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:32

2024-09-02T12:32

2024-09-02T12:32

щелково

курская область

культура

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. День города прошел в Щелкове с 28 по 31 августа, в эти дни для жителей были подготовлены обширные культурная и спортивная программы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял решение изменить формат празднования Дня города в этом году - это связано с обстановкой в Курской области. Администрация округа отказалась от салютов. Акцент сделали на единстве и поддержке друг друга, традициях и патриотизме. С 28 по 31 августа в главном парке города состоялся "Фестиваль русской культуры". Для жителей и гостей округа подготовили обширную культурную и спортивную программы: мастер-классы по настоящим русским народным ремеслам, выступления творческих коллективов городского округа Щелково, гольф, лабиринт и многое другое — локации в парке были сделаны на любой вкус. Перед парком были организованы спортивные выступления: цигун, бокс, шашки, армрестлинг, перетягивание каната и другое. Сразу у входа в парк были размещены точки сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей. Жители округа проявили активное участие — удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи. Булгаков вместе с сыновьями, министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым приняли участие в сборе гуманитарной помощи, прошлись по основным локациям фестиваля и поздравили жителей с Днем города. Завершило программу выступление заслуженной артистки России Юлии Чичериной.

https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html

https://radiosputnik.ru/20240524/regbi-1948240885.html

щелково

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, курская область, культура