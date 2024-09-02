https://ria.ru/20240902/schelkovo-1969945579.html
Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове
Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове - РИА Новости, 02.09.2024
Мастер-классы и выступления коллективов состоялись на Дне города в Щелкове
День города прошел в Щелкове с 28 по 31 августа, в эти дни для жителей были подготовлены обширные культурная и спортивная программы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:32
2024-09-02T12:32
2024-09-02T12:32
щелково
курская область
культура
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. День города прошел в Щелкове с 28 по 31 августа, в эти дни для жителей были подготовлены обширные культурная и спортивная программы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял решение изменить формат празднования Дня города в этом году - это связано с обстановкой в Курской области. Администрация округа отказалась от салютов. Акцент сделали на единстве и поддержке друг друга, традициях и патриотизме. С 28 по 31 августа в главном парке города состоялся "Фестиваль русской культуры". Для жителей и гостей округа подготовили обширную культурную и спортивную программы: мастер-классы по настоящим русским народным ремеслам, выступления творческих коллективов городского округа Щелково, гольф, лабиринт и многое другое — локации в парке были сделаны на любой вкус. Перед парком были организованы спортивные выступления: цигун, бокс, шашки, армрестлинг, перетягивание каната и другое. Сразу у входа в парк были размещены точки сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей. Жители округа проявили активное участие — удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи. Булгаков вместе с сыновьями, министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым приняли участие в сборе гуманитарной помощи, прошлись по основным локациям фестиваля и поздравили жителей с Днем города. Завершило программу выступление заслуженной артистки России Юлии Чичериной.
https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, курская область, культура
Щелково, Курская область, Культура
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. День города прошел в Щелкове с 28 по 31 августа, в эти дни для жителей были подготовлены обширные культурная и спортивная программы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял решение изменить формат празднования Дня города в этом году - это связано с обстановкой в Курской области
. Администрация округа отказалась от салютов. Акцент сделали на единстве и поддержке друг друга, традициях и патриотизме.
С 28 по 31 августа в главном парке города состоялся "Фестиваль русской культуры". Для жителей и гостей округа подготовили обширную культурную и спортивную программы: мастер-классы по настоящим русским народным ремеслам, выступления творческих коллективов городского округа Щелково, гольф, лабиринт и многое другое — локации в парке были сделаны на любой вкус. Перед парком были организованы спортивные выступления: цигун, бокс, шашки, армрестлинг, перетягивание каната и другое.
Сразу у входа в парк были размещены точки сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей
. Жители округа проявили активное участие — удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи.
Булгаков вместе с сыновьями, министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым приняли участие в сборе гуманитарной помощи, прошлись по основным локациям фестиваля и поздравили жителей с Днем города.
Завершило программу выступление заслуженной артистки России Юлии Чичериной
.