https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html

Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации

Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации - РИА Новости, 02.09.2024

Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации

Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, остается в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:11

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

энгельс

роман бусаргин

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник РИА Новости в минздраве региона. "Состояние женщины по-прежнему остается тяжелым. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства. Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.

https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html

саратов

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин