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Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации - РИА Новости, 02.09.2024
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации
Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, остается в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:11
2024-09-02T09:11
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник РИА Новости в минздраве региона. "Состояние женщины по-прежнему остается тяжелым. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства. Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html
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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации

Пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове остается в реанимации в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник РИА Новости в минздраве региона.
"Состояние женщины по-прежнему остается тяжелым. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства.
Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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