https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html
Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС
Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС
Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:34
2024-09-02T03:34
2024-09-02T03:34
украина
харьковская область
виталий ганчев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По всей видимости, эта угроза (атак на атомные станции - ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона - далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240828/polyanskiy-1969084794.html
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Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС
Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС