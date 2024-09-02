https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html

Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС

Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС - РИА Новости, 02.09.2024

Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС

Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:34

2024-09-02T03:34

2024-09-02T03:34

украина

харьковская область

виталий ганчев

запорожская аэс

вооруженные силы украины

в мире

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По всей видимости, эта угроза (атак на атомные станции - ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона - далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240828/polyanskiy-1969084794.html

украина

харьковская область

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украина, харьковская область, виталий ганчев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире