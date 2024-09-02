https://ria.ru/20240902/rudenya-1970016255.html

Губернатор Руденя поздравил с Днем знаний учеников школы №52 Твери

Губернатор Руденя поздравил с Днем знаний учеников школы №52 Твери - РИА Новости, 02.09.2024

Губернатор Руденя поздравил с Днем знаний учеников школы №52 Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днем знаний учеников, родителей и педагогов средней школы №52 города Твери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:53

2024-09-02T15:53

2024-09-02T15:53

тверская область

тверь

игорь руденя

день знаний

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днем знаний учеников, родителей и педагогов средней школы №52 города Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. В понедельник в Верхневолжье новый учебный год начался для более 141 тысячи школьников, среди них – 13 524 первоклассника. Праздник в школе №52 начался с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. "В добрый путь! В этом году старшие классы готовятся к взрослой жизни. Вы будете дальше учиться, получите профессию. Но самое главное, чтобы вы реализовали все свои планы и мечты. И я абсолютно уверен, что наша область будет вами гордиться. Показывайте лучший пример для первоклассников, которые вырастут и станут достойными гражданами, учителями, врачами, мамами и папами, защитниками Отечества", – приводит пресс-служба слова Рудени. По традиции о начале школьного пути известил "первый звонок". Кроме того, в День знаний учреждение присоединилось к ежегодной акции "Самолетики будущего" Всероссийского проекта "Навигатор детства", в рамках которой одиннадцатиклассники передали первоклассникам бумажные самолетики с пожеланиями на первый учебный год. После торжественной линейки Руденя посетил классы, пообщался с учениками. Выпускники поделились с главой региона, кем хотят стать после школы. Среди них – будущие физики-ядерщики, врачи, пилоты, экономисты и программисты. "У нас огромная страна, и каждая профессия будет востребована. И еще очень важно не забывать о создании своей семьи. А если вы решите стать многодетными мамами и папами – это будет самое главное ваше достижение", – сказал Руденя. Губернатор также оценил условия для учебы ребят – побывал в кабинетах, столовой, спортивном зале, мастерских и других помещениях. Отмечается, что школа №52 начала свою историю в 1995 году – этот год для нее юбилейный, 30-й. В настоящее время здесь учится 1650 ребят и работает свыше 60 педагогов. В 2023-2024 учебном году учреждение вошло в десятку школ города по количеству победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Дважды становилось победителем городского конкурса "Самая красивая школа". Здесь действуют собственный театр, разнообразные спортивные секции и кружки.

https://ria.ru/20240829/rudenya-1969312719.html

https://ria.ru/20240829/pervoklassniki-1969292792.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, день знаний