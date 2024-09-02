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Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС
Россия считает важным достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия, сообщил журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:41
2024-09-02T15:41
2024-09-02T15:41
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия считает важным достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Важным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия. В частности, состоялись первые встречи министров транспорта, глав геологических служб, первый форум БРИКС по ядерной медицине. Также активно осваивается и культурно-гуманитарный трек сотрудничества", - сказал Ушаков. Ушаков отметил, что российское председательство имеет особое значение. "Мы впервые председательствуем в таком расширенном составе, то есть уже не в пятерке, а в девятке стран БРИКС", - пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
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россия, юрий ушаков, брикс
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС
Россия считает запуск новых форматов достижением своего председательства в БРИКС