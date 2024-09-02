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Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
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15:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/rossiya-1970013204.html
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС
Россия считает важным достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия, сообщил журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:41
2024-09-02T15:41
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия считает важным достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Важным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия. В частности, состоялись первые встречи министров транспорта, глав геологических служб, первый форум БРИКС по ядерной медицине. Также активно осваивается и культурно-гуманитарный трек сотрудничества", - сказал Ушаков. Ушаков отметил, что российское председательство имеет особое значение. "Мы впервые председательствуем в таком расширенном составе, то есть уже не в пятерке, а в девятке стран БРИКС", - пояснил Ушаков.
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россия, юрий ушаков, брикс
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков рассказал о важном достижении председательства России в БРИКС

Россия считает запуск новых форматов достижением своего председательства в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия считает важным достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Важным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия. В частности, состоялись первые встречи министров транспорта, глав геологических служб, первый форум БРИКС по ядерной медицине. Также активно осваивается и культурно-гуманитарный трек сотрудничества", - сказал Ушаков.
Ушаков отметил, что российское председательство имеет особое значение.
«
"Мы впервые председательствуем в таком расширенном составе, то есть уже не в пятерке, а в девятке стран БРИКС", - пояснил Ушаков.
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