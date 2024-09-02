Эксперт рассказал, почему результаты выборов в ФРГ были предсказуемыми
Эксперт: результаты выборов в ФРГ были предсказуемы, так как Шольцем недовольны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое число голосов были предсказуемыми, так как в стране, особенно в восточных федеральных землях, недовольны канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.
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"Усилия, которые предпринимали на местах функционеры, не могли перекрыть то недовольство, которое распространено в Германии, особенно в восточных федеральных землях, относительно внешней политики, внутренней политики, относительно социально-экономического положения, широких социальных обществ, которые вынуждены сталкиваться с инфляцией, с высокими ценами, с проблемами в экономике, с миграционными проблемами. Эти результаты были в общем предсказуемыми и реакция федерального правительства также здесь абсолютно закономерна. Фактически, Шольц признал, что в Германии есть серьезные проблемы, однако рецепта, как эти проблемы решить, он пока не представил", - сказал Соколов.
По его словам, в целом, итоги выборов подтвердили те социологические замеры, которые были опубликованы незадолго до проведения самих выборов.
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"Ранее схожую тенденцию мы наблюдали на выборах Европарламент, где также, если смотреть результаты по Германии, оппозиционные партии значительно улучшили свои показатели", - заключил эксперт.
Шольц ранее охарактеризовал результаты выборов как "горькие", а также призвал создать в федеральных землях Тюрингия и Саксония местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе место соответственно.