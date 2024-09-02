https://ria.ru/20240902/rezultaty-1970023434.html

Эксперт рассказал, почему результаты выборов в ФРГ были предсказуемыми

Эксперт рассказал, почему результаты выборов в ФРГ были предсказуемыми - РИА Новости, 02.09.2024

Эксперт рассказал, почему результаты выборов в ФРГ были предсказуемыми

Результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое число голосов были предсказуемыми, так как в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:10

2024-09-02T16:10

2024-09-02T16:10

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое число голосов были предсказуемыми, так как в стране, особенно в восточных федеральных землях, недовольны канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. "Усилия, которые предпринимали на местах функционеры, не могли перекрыть то недовольство, которое распространено в Германии, особенно в восточных федеральных землях, относительно внешней политики, внутренней политики, относительно социально-экономического положения, широких социальных обществ, которые вынуждены сталкиваться с инфляцией, с высокими ценами, с проблемами в экономике, с миграционными проблемами. Эти результаты были в общем предсказуемыми и реакция федерального правительства также здесь абсолютно закономерна. Фактически, Шольц признал, что в Германии есть серьезные проблемы, однако рецепта, как эти проблемы решить, он пока не представил", - сказал Соколов. По его словам, в целом, итоги выборов подтвердили те социологические замеры, которые были опубликованы незадолго до проведения самих выборов. "Ранее схожую тенденцию мы наблюдали на выборах Европарламент, где также, если смотреть результаты по Германии, оппозиционные партии значительно улучшили свои показатели", - заключил эксперт. Шольц ранее охарактеризовал результаты выборов как "горькие", а также призвал создать в федеральных землях Тюрингия и Саксония местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе место соответственно.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

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в мире, германия, саксония, тюрингия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европарламент